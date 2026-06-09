松岡茉優、現在“挑戦していること”を明かす「ひいひい言いながら…」
【モデルプレス＝2026/06/09】女優の松岡茉優が9日、都内で行われた展覧会「ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ」の取材会に、同展のアートディレクターを務めるサー・ポール・スミスとともに出席。現在挑戦していることを明かした。
【写真】松岡茉優、シックなロングワンピース姿披露
松岡は、シックなロングワンピースにグレーのジャケットを羽織って登壇した。
“人生における遊び心”とは何かを問われると、松岡は「私にとって遊び心は『挑戦』かなと思います」と回答。「大人になればなるほど、『やってみたいな』『これが好きだな』というチョイスができなくなっていくなと感じていて。自分のやりたいことや、『これが好きだ』という気持ちを大事にできる遊び心を育んでいければ」と真摯に語った。
さらに、今まさに自身が挑戦していることとして、7月に開幕するミュージカルについて言及。「ミュージカルは初挑戦です」と明かし、「ひいひい言いながら毎日お稽古しているのですが、すごく楽しいです。できないことが、すごく楽しいんです」と充実した満面の笑みを見せた。
本展で松岡は、アンバサダーおよび音声ガイドナビゲーターを務めている。
「音声ガイドを務めることが長年の目標でした」と告白し、「素晴らしい展示で機会をいただけたことを、心より感謝しております」と喜びを噛み締めながら、終始ポール氏とにこやかに会話を交わしていた。
本展は、東京・国立新美術館の企画展示室2Eで、6月10日〜9月21日まで行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松岡茉優、シックなロングワンピース姿披露
◆松岡茉優、“人生における遊び心”とは？
松岡は、シックなロングワンピースにグレーのジャケットを羽織って登壇した。
“人生における遊び心”とは何かを問われると、松岡は「私にとって遊び心は『挑戦』かなと思います」と回答。「大人になればなるほど、『やってみたいな』『これが好きだな』というチョイスができなくなっていくなと感じていて。自分のやりたいことや、『これが好きだ』という気持ちを大事にできる遊び心を育んでいければ」と真摯に語った。
◆松岡茉優、長年の目標達成に「感謝」
本展で松岡は、アンバサダーおよび音声ガイドナビゲーターを務めている。
「音声ガイドを務めることが長年の目標でした」と告白し、「素晴らしい展示で機会をいただけたことを、心より感謝しております」と喜びを噛み締めながら、終始ポール氏とにこやかに会話を交わしていた。
本展は、東京・国立新美術館の企画展示室2Eで、6月10日〜9月21日まで行われる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】