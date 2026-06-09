6月11日にグランドオープンする「ザ・ランドマーク名古屋栄」。地下2階～地上4階を占める商業施設「HAERA」には、東海地方初出店のグルメもたくさんあります！

【写真を見る】｢ザ･ランドマーク名古屋栄｣ 地下2階～地上4階を占める｢HAERA｣には東海エリア初出店のグルメが続々！6月11日オープン

地下2階には、イートインをメインとしたレストランやカフェが18店舗展開。まず注目は、スターバックスの新スタイル「スターバックス リザーブ®カフェ」。

東海初出店のこちらには、リザーブ限定のちょっと大人なメニューが。



ほのかな甘みとエスプレッソのコクが調和した、店内で作る美しい特別なラテに、バター香るコルネッティをディップすることで、贅沢な大人時間を過ごすことができます。

世界中に展開している回転寿司 東海地方に初出店

こちらも東海地方初登場のお店。「廻転鮨 銀座おのでら」は、東京・銀座をはじめ、世界中に展開している超高級店の回転寿司ブランド。

（廻転鮨 銀座おのでら 小林祐貴支配人）

「当店の一番の注目は本まぐろ。豊洲No.1の仲卸業者「やま幸」から仕入れたまぐろを使用している。しっかり脂がのった、食べる時にとろけるような美味しいまぐろです」



「やま幸の本まぐろ」の握りや、江戸前寿司ならではの、コハダ・アナゴなど贅沢握りが楽しめます。

海鮮居酒屋が“天ぷらメイン”の新業態に!

名古屋を中心に8店舗を展開する海鮮居酒屋が、天ぷらメインの新業態に挑戦。その名も「天ぷらの浜金～旨い魚と揚げたて天ぷら～」。

（天ぷらの浜金 山田文菜店長）

「1番のおすすめは、エビの味噌天ひつまぶし御膳」



サクサクの天ぷらに濃厚な名古屋味噌がかかった、贅沢なひつまぶし御膳。ご飯の上に乗るのは、プリプリのエビと新鮮なタマネギをこれでもかと使ったかき揚げで、ゆず香るさっぱりとした味噌だれで食べる至極の一品。



お好みで半熟卵の天ぷらを乗せるのも良し、特製のフグ出汁をかけて出汁茶漬けにするのも良し。1食で3度楽しめる、名古屋ならではの食べ方。ぜひご賞味あれ。

SNSでも爆発的な人気 “人生最高のチーズケーキ”

地下1階エリアには、テイクアウト中心のスイーツやカフェ。



（Mr. CHEESECAKE 田村浩二シェフ）

「チーズケーキを中心に、さまざまなスイーツをお届けしている。今回初めて東海エリアに出店」

“人生最高のチーズケーキ”を掲げるのは、SNSでも爆発的な人気を誇る「Mr. CHEESECAKE」。東海地方に待望の初出店です。

小麦粉を一切使わない、グルテンフリーと湯煎焼きで作られており、一口食べると鼻から抜ける香りの豊かさは虜に。

【1階～3階】ファッション＆ライフスタイル雑貨

そして、1階～3階は、ファッションやライフスタイルアイテムのフロアに。



1階･2階は、カルティエ、 エルメス、 ルイ・ヴィトンなどのラグジュアリーブランドが、国内最大級の売り場面積で展開。

3階は、メンズ・レディスファッションの他に、眼鏡やバッグなどのアイテムが集まる、幅広い層にオススメのフロアです。

4階にはハイグレードなレストランが集結

そして、HAERAの最上階である4階には、非日常的な食事が楽しめるハイグレードなレストランが集結。東京の六本木や大阪にお店を構える、モダンイタリアンレストラン「BRIANZA NAGOYA」が東海地方に初登場。

東京でもリピーター続出の看板料理は…



（BRIANZA NAGOYA 奥野義幸シェフ）

「トリュフのオーブン焼き。トリュフをたっぷり削った、チーズのグラタンみたいなもの。トリュフの香り、チーズのコク、卵のうま味が一体となった料理。パンにたっぷりつけながら召し上がってください」



今週木曜日にオープンの「HAERA」。そのラインナップから目が離せません！