プロボクシング東洋太平洋王者ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）が9日、都内で会見し、9月21日の「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 161」（東京たま未来メッセ）で日本＆WBOアジア・パシフィック（AP）同級王者セムジュ・デビッド（33＝中日）とアジア3冠戦に臨むことを発表した。

佐々木は冒頭で「日本人史上初のウエルター級世界チャンピオンになる男、佐々木尽です」とお決まりのフレーズであいさつすると「ちょっと待ってください」と司会者を制ししながら「Let’s decide who，s a number one fighter in asia is in this triple crown title match（アジア三冠戦でアジアナンバーワンを決めよう！）」と王者に向けて英語で思いを伝えた。

スマホのAI英会話アプリを使い、独学で英語を勉強中だといい「セムジュ選手は日本語が分からないので」と会見中は何度も英語でアピール。「I think he，s a grerat fighter」とデビッドに賛辞を贈った上で「でも全部自分の方が上回っている。佐々木じゃ勝てない、という意見も耳にするがどの展開でも勝てる自信はある。KOしかない。お客さん楽しませたい」と意気込んだ。

佐々木は5月2日、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と中谷潤人（28＝M・T）が対戦した東京ドーム決戦の前座で東洋太平洋王者・田中空（25＝大橋）に挑戦。ダウンこそ奪えなかったものの、5連続KO勝ちだった田中を2―1判定で下し、王座返り咲きを果たして以来の一戦となる。

昨年6月、世界初挑戦でWBO王者だったブライアン・ノーマン（米国）に5回KO負けして以来の世界再挑戦に向けて落とせない一戦。「正直三本持ったところで、という思いもある。世界基準からしたらこの試合は勝って当たり前。通過点」と強調した上で“アジア卒業マッチ”で最強を証明し、世界への道を切り開く覚悟だ。

WBCでは13位にランクし、その頂点に君臨する王者ライアン・ガルシア（米国）は来日中。「今はセムジュ選手しか見ていない。簡単に勝てる相手ではないので人生かけるくらいで気持ちで戦う」と気を引き締めながら「ガルシア選手やってみたいですね。相性はいいと思う。セムジュ戦の先は“待ってろライアン・ガルシア”という感じで（笑い）」とビッグマウスをさく裂させていた。