estの新アイブロウ登場！大人の眉悩みに寄り添う新アイメイクシリーズ

年齢を重ねるにつれて気になりやすい眉の薄さや眉尻の不足、毛流れのムラ。そんな大人世代ならではの悩みに寄り添う新アイメイクシリーズが、estから2026年8月7日（金）に登場します。自然な眉を美しく演出するアイブロウアイテムをはじめ、繊細なアイラインや上品なまつ毛メイクを叶える全5アイテムをラインナップ。毎日のメイクをより心地よく、美しくアップデートしてくれそうです。

大人の眉悩みに応えるアイブロウシリーズ

今回発売されるアイブロウシリーズは、自眉を活かしながら自然に美しく見せることを追求した設計が魅力です。

エスト アイブロウパウダーチップN



価格：レフィル各1,705円（税込）

ファイバーinパウダーを採用し、まるで眉エクステのように自然な毛流れを演出。毛のない部分にも色がのりやすく、ふんわりと立体感のある眉に仕上げます。

※アイブロウペンシルN、アイブロウホルダーNは別売り

エスト アイブロウペンシルN



価格：レフィル各1,705円（税込）

肌温でとろけるバームinペンシルを採用。毛のある部分とない部分で自然に濃淡を調整し、自眉のような柔らかな印象を演出します。ウォータープルーフ処方で汗や皮脂にも強く、美しい仕上がりが長続きします。

※エスト アイブロウホルダーNは別売り

エスト アイブロウホルダーN



価格：2,310円（税込）

パウダーとペンシルをセットすることで、1本で使えるダブルエンド仕様。メイク時間を効率的にしながら、美しい眉づくりをサポートします。

※スクリューブラシ付き

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技術力が叶える自然な仕上がり

エスト独自のアイブロウ技術にも注目です。

アイブロウパウダーには、レーヨンファイバーを配合。毛のない部分にも自然になじみ、柔らかな毛流れを簡単に演出できます。

また、アイブロウペンシルには半固形オイル（バーム）を採用。肌温度でやわらかくなじむため、色がのりにくい部分にも均一にフィットし、自然な仕上がりを叶えます。

どちらも髪色になじみやすい色設計で、眉だけが浮くことなく上品な印象へ導いてくれるのが特徴です。

目もと全体を美しく魅せる新アイテム

エスト リキッドアイライナーN



価格：3,630円（税込）／レフィル：1,430円（税込）

コシのある筆先でブレにくく、狙ったラインを美しく描けるリキッドアイライナー。ウォータープルーフ処方で涙や汗にも強く、にじみにくい設計です。

エスト マスカラN



価格：4,400円（税込）

細く短いまつ毛までしっかりキャッチし、ロング・ボリューム・カールを同時に演出。ダマになりにくく、自然な美しさを叶えます。

お湯で落とせる仕様ながらにじみにくく、まつ毛補修成分のオリーブ果実油を配合している点も魅力です。

大人の魅力を引き出す新アイメイク習慣

眉や目もとの印象は、顔全体の美しさを左右する大切なポイント。estの新アイメイクシリーズは、大人世代が抱える悩みに寄り添いながら、自然で洗練された表情へ導いてくれます♡

毎日のメイクをもっと快適に、もっと美しく楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。細部までこだわったアイテムが、自分らしい美しさを引き出してくれるはずです。