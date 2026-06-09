ブロガーの桃（41）が、引っ越したばかりの新居で後悔していることを明かし、注目を集めている。

【映像】完成したばかりの桃の新居（複数カット）

これまでブログで土地の購入から完成まで、新居について発信してきた桃。吹き抜けのリビングや、うんてい付きの遊び部屋も公開していた。2026年5月27日には、無事に引っ越しを終えたことを報告し、夫と子どもたちと入れる広々としたバスルームや、4人で眠れる寝室を披露していた。

完成したばかりの新居に後悔もファンは絶賛

6月7日の更新では、2階のトイレを紹介。「これに関しては、結構後悔しています…！！可愛いトイレだったんだけど、でもあまりに高すぎる＆大きすぎて…違うトイレにサラッと決めちゃったら、近づいたらオートで出てくるシャーーーが、素早く座るとお尻に水がかかる…設定で角度変えれたりするのかな…！！機能をOFFするのは、トイレが汚れちゃいそうだから嫌で…」と、後悔しているポイントを明かしている。

この投稿にはファンから「高級ホテルのトイレかと思った！」「なんで桃ちゃんに水がかかるのか、不思議」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）