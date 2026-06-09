全日本プロレスは9日、都内で18日の後楽園ホールで行われる世界ジュニアヘビー級選手権の直前会見を行った。

初防衛を目指す立花誠吾と挑戦者の田村男児が会見に出席。挑戦者の田村は「ようやくか、ここまで3月から思いがあります。まだ終わりじゃない。立花とやる思いが強い。世界ジュニアのベルトは人によって重みが違う。こだわりのある人を見て学んだことが大きい。下の世代とか別な世代に押しつけるものでなく、人によって違うものだと思う。2年前と違うところを見せたい」と意気込む。

王者の立花は「男児の言葉を聞いて正直、むちゃくちゃ体の奥から、ふつふつと燃え上がってきたものがある。このベルトは人によって重みが違う。生え抜きでデビューして先輩の背中を見て、このジュニアのタイトルがどういうものなのかセコンドなどで見て、教わってきた男がいう言葉なのかな。こいつと俺ではベルトに懸ける重みが違う。ただ、俺は今、アップタウンの団体だが、たくさんの団体、選手がいてアップタウンの強さをみせなきゃいけない。重み対気持ちだな。14回の前哨戦をやって、新たなものが出来たと思う。絶対に負けないぞ」と言い切る。14回の前哨戦で手の内が見えてきたかには挑戦者は「手の内は明かしている。全部が全力で伝わってくれたらいいなと思う」と言えば王者は「手の内を明かしているが、次は15試合で男児が手の内を明かしても、パワーを耐えるしかない。ジュニアじゃねパワーをラリアットを何百発受けてると思ってるんだよ。15回の前哨戦な。なんだよ。タイトル戦と明かしきってるかもしれないが、前哨戦は変わらない。そこに俺たちの気持ちがもっともっと乗るから絶対面白くしてやるよ。俺はいいけどよ。王者として要求してもいいよな。ベルトの価値はわかっている。だから全日本、第2試合にしろ。2年前にTV選手権と同じのにしろ。オマージュじゃないが2年前の俺たちを超える」と第2試合でのタイトル戦を要求した。

田村に過去の先人たちを覚えているかには「全日本に入門して、指導してもらってこびりついたものがあり、リスペクトすることもあったり学ぶことも多かった」と話す。歴代の王者を思い浮かべるかには「難しいですね」と苦笑いしながらも「青木篤志（故人）は自分にも他人にも厳しい人でした。練習生でめんどくさいなと思うこともあったが、リスペクトして重みがある」と話した。

王者はベルトを獲って初防衛まで半年がかかった。その間のやりがいはあったかに「やりがいは感じていたが、ケガ人が多いが、井上もそうだが、蹴りとか凄いものになっている。全日本のジュニアでは（青柳）亮生、（ライジング）HAYATOを思い浮かべるかもしれないが、周りのやつらは亮生、HAYATOの試合も面白いけど、アニキ（立花）と男児の試合の方が面白かったなという試合にしてやる」と強気。

前哨戦でヤンキーハンマーで取られる場面が多かった挑戦者は「対策はしてきたが、読み合いしてきたが、18日はそれを上回るものを、一番は食らわないことです」と対策は秘密にしていた。王者の第2試合での提案には「王者がいったことで2年前ので知ってもらい、大事なものなので、それでも大事なのは自分たちの戦いなのかな」と認める。

また、王者は「俺たち以外にもタイトル戦があるが、他の団体も含めて、負けない試合をする。その覚悟を持って第2試合で素晴らしい試合をするぞ、このやろ」と豪語していた。