4人組ロックバンド「時速36km」のボーカル＆ギター・仲川慎之介さんが8日、自身のXで、自身についての一部のネット上の投稿について声明を発表しました。

【映像】仲川慎之介さん、“不倫疑惑”を否定

仲川さんについては、一部のSNSで不倫疑惑の投稿がされていました。

仲川さんはXに「時速36kmを応援してくださっている皆様へ」と題した文書をアップ。「この度は、Vocal＆Guitar仲川慎之介に関するSNS上の投稿により、ご心配をおかけしてしまい申し訳ございません。本件に関する声明を公式アカウントより発表するとお伝えしておりましたが、諸般の事情により、現状はそれがかなわない状況となりました」と伝えました。

先日、仲川さんが経緯を説明するライブ配信もされましたが、その内容をバンドの公式アカウントに改めて掲載することもできない状況で、「改めて、仲川慎之介が不倫及び不貞行為をしていた事実は一切ございません。この点については、メンバー全員で明確に否定させていただきます」と立場を明らかにしました。

続けて「なお、本件については、関係者への配慮から公表を控えている事項もございます。今後も事実と異なる主張や、私共の名誉を損なう発信が継続する場合には、記録している資料および当方の把握している事実に基づき、さらなる対応を講じることを検討いたします」と表明し、「時速36kmは活動を止めません。どうぞよろしくお願い申し上げます」と締めました。

同バンドは今年4月にメジャーデビュー。デビューシングルとなった『その未来』は、アニメ『ONE PIECE』のエンディング主題歌に採用されました。（ABEMA NEWS）