全日本プロレスは9日、都内で18日の後楽園ホールで行われる3冠ヘビー級選手権の直前会見を行った。7度目の防衛を目指す宮原健斗とチャンピオン・カーニバルの覇者・鈴木秀樹が会見に出席。挑戦者の鈴木は「プロレス界最高の男の宮原健斗をプロレス界最高の技術を持つ鈴木秀樹がぶち倒します」と意気込む。

王者の宮原は「いよいよ迫ってきた。前哨戦も残すところあと1回。全日本は各地で凄い盛り上がりを見せている。前シリーズのチャンピオン・カーニバルから熱量がさらに加速した。そのチャンピオン・カーニバルを制した男・鈴木と18日は王者VS覇者、この一戦で全日本の下半期を大きく左右する戦い、大きな鍵となる戦いになる。今からぞくぞくわくわくしていることでしょう。プロフェッショナルレスリングの戦い。俺は負けない。そしてこのベルトを必ず守る」とベルト死守を誓った。鈴木には「技術的ことでは全公式戦仕留め方が全て違う。そこが鈴木の一番記憶に残っています」と警戒する。前哨戦を戦ってイメージは変わったかには「本来の前哨戦は18日に向けたものだが、VS鈴木には前哨戦なんだろうが、彼と向き合えば全て忘れてしまった。リング上のレスリングに集中するか、僕の前哨戦のイメージを変えた。鈴木が何を出してくるか正直、18日にならないとわからない。実際に立ったないとわからない。前哨戦は全て全力で向き合っていく」と力を込める。

宮原については「最高はいまさら僕に聞くことなのかな」とぶぜん。鈴木は最後に「プロレス界一の戦いになる。一生懸命戦っている。報じる人も一生懸命戦ってください」と話していた。

写真撮影後には2人はがっちり握手を交わした。