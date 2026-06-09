モデルの梨花（53）が、9日、Instagramを更新。息子が中学校を卒業したことや、過去に離婚話があったことを明かし、注目を集めている。

【映像】梨花の中学校を卒業した息子や6歳年下夫（複数カット）

2010年1月に6歳年下の一般男性と結婚し、14歳の息子がいる梨花。日本とアメリカの2拠点生活を送り、カリフォルニアの美しい景色が見える自宅リビングや夫とのカフェデートなど、プライベートの様子を発信してきた。

息子がLAの中学校を卒業＆今後の夫婦関係について言及

2026年6月9日の更新では、息子がロサンゼルスの中学校を卒業したことを報告し、親子ショットもアップ。息子が3歳の時に家族でハワイへ、5歳でロサンゼルスのサマースクール、6歳でロンドンのサマースクールを経験するもロンドンは合わず、中学校からはLAへ。高校はニューヨークかボストンを希望していたが、息子本人の意思でカリフォルニアに残ることに。「高校は彼自身が選び、私が日本にいる間に決め、申し込みまで済ませていました」と、子どもの成長と自立を応援する気持ちをつづった。

また、子離れ後の夫婦のあり方についても「私は旦那様と2人で楽しく過ごせるよう邁進し。人生をより豊かに、老後に向けて平和に、楽しく暮らしていけるよう、今に感謝する。1周？何周？まわって、そんなことを意識しはじめたら、出会って27年喧嘩多め。離婚話も何度となく出たことがある私たちに、喧嘩が減るという奇跡が起きております。最近は、もっぱら子どもが巣立った後のプランや、今を夫婦で楽しむことに目を向けています。ここまでたどり着けたね。私達家族、good job」と夫婦関係についての心境も披露した。

この投稿にファンからは、「あんな小さかった息子さんが。ご卒業おめでとうございます！」「梨花さんに離婚話があったなんて！」「夫婦の今後の話も羨ましく、理想な家族です」「旦那様との関係性も変わっていく…ステキですね」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）