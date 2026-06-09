サッカー日本代表がアメリカ到着…キャンプ地で初練習　選手の“神対応”にファン歓喜　南野選手が「メンター役」で合流

開幕まであと2日に迫ったFIFAワールドカップへ向け、日本代表がベースキャンプ地となるアメリカのナッシュビルに到着しました。

日本代表・森保ジャパンの選手達は、移動の疲れも見せず穏やかな表情。

中でも久保建英選手（25）は、さっそく待ち構えたファンと写真撮影をするなど大サービスも。

そして選手たちは休むことなく、大勢のファンが駆けつけたスタジアムに移動。

大会期間中の拠点となるナッシュビルでの初練習をスタートしました。

これまで別メニュー調整だったキャプテンの遠藤航選手も、チームと一緒にランニングなど軽めのメニューを行いました。

その選手達は練習を終えると、続々とファンのもとへ。

それぞれがサインをしてまわるファンサービスに、日本のファンも現地のファンも大興奮。

初戦のオランダ戦まではあと6日。

選手達も徐々に闘志が燃えたぎってきています。

長友佑都選手（39）：

かなり高ぶっているでしょう！抑えるのが大変なんで。初戦のオランダ戦で100％でチームが臨めるように、しっかりとつくっていきたいなと思います。



初戦のオランダ戦が近づく中、頼れるメンバーがまた1人、チームに合流しました。

けがでメンバー入りはしませんでしたが、相談役としてメンタル面などをサポートする、いわゆる“メンター”として招集された南野拓実選手（31）です。

練習では一緒にランニングする姿も見られました。

森保監督は、南野選手を呼んだ理由について「やってきたことを伝えたり、背中を見せたりしてチームを勝たせる存在になってほしい」と語っていましたが長友選手は「きょう改めて会って思いましたけど、元気が出ますね、彼に会うと。本当にパワースポットのようにみんなを元気にさせられるエネルギーと力があるなと。森保監督がこのチームにけがでも必要としていた意味が改めてわかった」と話しました。