ニッポン放送「フリーなラジオ」（午後6時5分放送）が7日に放送され、男性フリーアナウンサーたちが「鼻毛処理事情」を語り合った。

元ニッポン放送アナウンサーの垣花正、元日本テレビアナウンサーの羽鳥慎一、藤井貴彦の同期3人による特番。「常に持ち歩いているもの」というトークテーマで、垣花は缶ケースを取り出すと「まず、コンタクトレンズが入ってます。そして鼻毛カッター」と説明した。

羽鳥は「それ鼻毛カッター？手動？」と興味津々になりながら「藤井も鼻毛切るでしょ？」と無邪気に質問。藤井は「切るけどさ、人に見せる？それ」と垣花にツッコミを入れた。

また羽鳥が「ちょっと貸して貸して」と声を上げると、藤井は「よく触るね！」と絶句。羽鳥が「俺、はさみなのよ。鼻の内側切っちゃうことがある」と話すと、これには藤井も「わかる」と同意し、羽鳥は「これいいね」と楽しげに話した。

垣花は「めちゃくちゃオススメです」と羽鳥に勧めつつ、「あとは小さな指先サイズのほうきが付いてますんで、これでサッサッサと…」と使い方を説明。藤井が「嫌だ汚い」と拒否感をあらわにすると、垣花は「リアクションが女性なんですよ」と藤井の反応に大笑いだった。