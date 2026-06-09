ストーリーテラー・タモリと豪華キャストが“奇妙な世界”へと誘うフジテレビ系人気オムニバスドラマシリーズ『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、６月27日（土）午後９時から放送される。

【写真】『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』に出演する上川隆也

新作短編４本を予定。発表となった１作目は、上川隆也さん主演の『遺体は一体……』。上川さんが演じるのはベテラン刑事の桜庭孝夫。

桜庭は、その日も事件の匂いを嗅ぎつけて、一軒家を訪れていた。事件現場にはすでに、後輩でもある係長・栗山道人（高橋洋、高ははしごだか）と若手刑事・新藤玲也（樋口幸平）が到着。そして２階の寝室には、男女の遺体が横たわっていた。

寝室を後にした桜庭は、植え込みの中から血の付いた包丁を発見。しかし手袋を取りに戻った寝室からは、先ほどはあったはずの女の遺体が消えていた。あり得ない事態に驚く桜庭と、遺体なんて最初からなかったと困惑する栗山たち。さらに見つけたはずの凶器や階段の血痕が、跡形もなく消えていて……。

『世にも奇妙な物語』出演にあたり、上川隆也さんがコメントを発表した。

『世にも奇妙な物語』ならではの事件

●上川隆也さんコメント

――『世にも奇妙な物語』に出演が決まった時の感想をお聞かせください。

これまでフジテレビさんの作品には何度も出させていただき、一つ一つが印象深くはあるのですが、『世にも奇妙な物語』の企画は今までご縁がなく、お声は掛からないものだと思っていたので、今回のオファーは、純粋に驚きましたし意外でした。

――『遺体は一体……』の台本を読まれての感想をお聞かせください。

今回、刑事役ですが、今までさまざまな作品で務めてきた刑事モノにはない要素があって、『世にも奇妙な物語』ならではの事件に描かれているのが新鮮でした。これまで演じてきた刑事をどう活かしていこうかと、創意工夫の意欲を掻き立てられるように感じました。

――主人公・桜庭を演じられて、撮影はいかがでしたか？

とても楽しかったです。共演させていただいた高橋さん、樋口くんも作品にとてもいい味を持ち込んでくださって、３人でのお芝居もやりとりも実に楽しかった。撮影期間は長くなかったのですが、その濃密さゆえにあっという間にお二方とも距離が縮まって、いい意味で遠慮や距離感のないドラマ作りに臨めたと思います。桜庭という人物がどうであったかは……。ご覧になってくださる視聴者の皆さんに委ねるしかないのですが、撮影現場はとても楽しく良い現場でした。

――視聴者の皆様への見どころやメッセージをお願いします。

今作は、昨年冬に出演させていただいたドラマ『問題物件』で関わったスタッフチームと再び一緒に作ったドラマでもあります。『問題物件』を楽しんで観てくださった方にはまた別の意味で堪能していただけると思いますし、もし今回の『遺体は一体……』を観て気に入っていただけたら、これをきっかけに『問題物件』もまたご覧いただければと思います（笑）。精一杯みんなで知恵を出し合って作った作品ですので、ぜひその熱意をお受け取りください。

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『世にも奇妙な物語』シリーズは、1990年４月にレギュラードラマとして放送を開始。その後は特別編という形で年に２度放送を続けてきた。時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによって“奇妙な”物語の世界観を作り出してきた。