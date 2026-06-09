「結婚したのかと」藤岡弘、の美人娘、ウエディングドレス姿を披露！ 親子ショットも「目元がそっくり」
俳優・藤岡弘、さんの娘で俳優の天翔愛さんは6月8日、自身のInstagramを更新。雑誌撮影時のオフショットを公開しました。
【写真】天翔愛のウエディングドレス姿
タキシード姿の藤岡さんと並んだツーショットや、チャペルで腕を組む姿なども収められており、まるで本物の結婚式のような雰囲気です。
コメントでは「結婚したのかと思ったよ」「ゼクシーっぽい！！」「ドレス姿素敵ですね」「オフショまで可愛すぎる」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】天翔愛のウエディングドレス姿
父・藤岡弘、とのツーショットも天翔さんは「私にとっても特別な撮影で色んなタイプのウェディングドレスが着れて幸せでした...紙面盛り沢山なので、ぜひチェックしてね」とつづり、8枚の写真を公開。デコルテの美しさが際立つ上品なオフショルダーのスタイルをはじめ、レースがぜいたくにあしらわれたデザインなど、さまざまなウエディングドレス姿のオフショットを披露しました。
コメントでは「結婚したのかと思ったよ」「ゼクシーっぽい！！」「ドレス姿素敵ですね」「オフショまで可愛すぎる」などの声が寄せられています。
別投稿では異なるドレス姿を披露同日の別投稿では「夢のような時間でした」とつづり、3枚の写真を公開。ホルターネックのマーメイドドレス姿のほか、藤岡さんとの笑顔あふれる親子ショットを披露しており、温かい絆が画面越しに伝わってくる内容となっています。ファンからは「藤岡ファミリー、素敵過ぎる〜」「目元がそっくり」「どのドレスも似合うなぁ」などの声が集まりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)