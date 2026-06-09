タレントの辻希美（38）が、9日までに更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえのYouTubeチャンネルにゲスト出演。過去に自身に向けられた批判の声について、本音を明かした。

動画では、夫・杉浦太陽との出会いから結婚までの秘話をぶっちゃけ。18歳の時に25歳の杉浦にひかれたことについて「友達がいっぱいいて、みんなに愛されて、あの笑顔で。子供がいるって分かる前に結婚したいと思ってた」と打ち明けた。

19歳のときに第1子を妊娠。「“子供が子供を産む”って言われてました」と振り返ると、くわばたも「申し訳ないけど私もそのイメージ。お母さん？できんの？って」と本音を明かした。

これらの声に、辻は「言われてもしょうがないし…決めたことだったから頑張ろうと思って」と前向きにとらえていたというが、くわばたは「当時はそこまでSNSも発展してなかった。今だったら精神的に大変かもね」と辻に寄り添った。

辻は「当時は妊娠中、帽子をかぶってマスクを着けてずっと生活してて…どうやってみんなが思ってるんだろうと思うと怖くて、怖くて道もオープンに歩けなかった」と吐露。くわばたは「妊娠中なのに大変やったな」としみじみと振り返り「今じゃもう5人のお母さんで…」と、ママタレントとして大成功した辻を褒め称えた。

辻は現在、老若男女問わず幅広い層のファンに支持されている。辻は「ブログを始めたときに見てくださった方が、今もずっとSNSを見て下さって。その人たちの娘や孫がYouTubeを見てくださって…って。昔はそんなの考えられなかった。9割…10割は批判的だった」と回顧。「全員が全員、自分のことを良く思ってないという状況からのスタートだった。それが10年くらい続いて…3人、4人目の妊娠まではそっちの波でしたね」と過去の苦労を口にした。

この動画には「何だかんだで今は幸せそうな杉浦家を見てると嬉しい」「ホントに辻ちゃん耐えてきたから、今の幸せはご褒美ですね」「辻ちゃん 計り知れない辛い思いもしたと思いますが、今はこんなに可愛い5人のお母さん！本当にすごいです」と、応援するコメントが多く寄せられた。