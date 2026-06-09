◆プロボクシング ▽５９・９キロ契約６回戦 藤木勇我―ウィラ・ミカム（１０日、東京・後楽園ホール）

アマチュアボクシングで４９戦全勝（３３ＲＳＣ）を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した「ザ・キング」藤木勇我（１８）＝大橋＝が１０日、東京・後楽園ホールでプロデビュー戦に臨む。９日は都内で前日計量が行われ、藤木が５９・８キロ、対戦相手のＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位ウィラ・ミカム（２８）＝タイ＝が５９・７キロでクリアした。

初の前日計量を終えた藤木は「気持ちが高ぶる。対戦相手と向き合ったら、本当にもう倒すぞっていう気合が入りました。明日に向けてしっかりリカバリーしたい」と話した。計量後の勝負メシは「焼き肉を食べようかと思っている」。試合当日は「一番動ける体重で、６５、６６キロぐらいでいこうかなと思っている」という。

デビュー戦でいきなりメインイベンターに抜てきされた。「圧倒することが一番。ＫＯですね。それしかない」とＫＯ宣言。ファンに見て欲しいのは、持ち味の「ジャブ」だ。「自分の距離だったり、新しく取り入れたこともあるので、そこを見てもらいたいです」と意気込んだ。

対戦相手のミカムは、昨年９月にＷＢＯアジアパシフィック・ライト級王者・宇津木秀（ワタナベ）にも挑戦（２回ＴＫＯ負け）しており、戦績は２１勝（１３ＫＯ）２敗とキャリアも豊富だ。

藤木は２００７年１２月２５日、大阪市生まれ。元プロボクサーの父・直樹さんの影響で、兄・勇利（現東農大）とともに小学１年からボクシングを始めた。大阪・興国高で計６度出場した高校全国大会（選抜、総体、国体）をすべて制覇。２３年にアジアジュニア選手権（アジアユース）、２４年にＵ―１９世界選手権（世界ユース）、２５年に全日本選手権を制し、アマ９冠を達成。今年４月、Ｂ級（６回戦）の公開プロテストに合格した。