中道改革連合の伊佐進一衆院議員が、2026年6月9日に経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」での生配信に出演し、インターネット上で中傷被害を受けていると明かした。

「特にもう昨日今日あたりからさらに加速度的に」

伊佐氏はこれまで、高市早苗首相陣営が25年9月の自民党総裁選や26年2月の衆院選で他候補を中傷する動画に関わったと疑われている問題について国会で追及してきた。6月5日にはYouTubeでライブ配信を行い、一連の流れを解説している。

今回は、リハックが行った「【ReHacQ生配信】SNS誹謗中傷について【高橋弘樹vsいさ進一vs今野忍vs西田亮介】」という題の生配信に出演し、

「この前の予算委員会でやらせていただいて、それ以来、特にもう昨日今日あたりからさらに加速度的に、ボコボコに今やられてるので」

と近況を明かした。番組プロデューサーの高橋弘樹氏が「高市早苗さんを追及するなんてやったら、もうネット世論はダメよ」と分析すると、伊佐氏は、

「『伊佐進一』ってエゴサやるとすごいっすよ。批判、中傷が」

とも述べた。日本大学危機管理学部・大学院危機管理学研究科教授の西田亮介氏が「良い問題提起だったじゃないですか」「誰に叩かれてるんですか？」などと尋ねると、伊佐氏は「有識者の方もいらっしゃいますけど」と話した。