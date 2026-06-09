ＮＺドルが好パフォーマンス、強い指標と中銀利上げ観測が下支え＝ロンドン為替



本日はドル売りが優勢となるなかで、NZドルの好パフォーマンスが際立っている。中東情勢の緊迫化が一服したことで、原油が下落するなどリスク警戒が後退。リスク動向に敏感に反応している。また、NZドルには固有の強気材料もある。市場ではNZ中銀の7月利上げ観測が広がっている。本日発表された第1四半期製造業売上高（数量ベース）は前期比3.6％増と前期の0.4％減から大幅増に転じたことも利上げ観測に追い風となったようだ。NZドルは対米ドルや対円のみならず、対豪ドルでも買われている。



NZD/USD 0.5833 NZD/JPY 93.44 AUD/NZD 1.2095

外部サイト