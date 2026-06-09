欧州株　高安まちまち、騰落銘柄数も拮抗
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100　 10339.51（-33.69　-0.32%）
独ＤＡＸ　　24606.08（-10.14　-0.04%）
仏ＣＡＣ40　 8209.41（+10.12　+0.12%）
スイスＳＭＩ　 13303.23（-17.76　-0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50911.00（+55.00　+0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7441.50（+25.50　+0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29663.75（+209.00　+0.71%）