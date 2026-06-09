欧州株 高安まちまち、騰落銘柄数も拮抗
欧州株 高安まちまち、騰落銘柄数も拮抗
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100 10339.51（-33.69 -0.32%）
独ＤＡＸ 24606.08（-10.14 -0.04%）
仏ＣＡＣ40 8209.41（+10.12 +0.12%）
スイスＳＭＩ 13303.23（-17.76 -0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50911.00（+55.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7441.50（+25.50 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29663.75（+209.00 +0.71%）
東京時間16:23現在
英ＦＴＳＥ100 10339.51（-33.69 -0.32%）
独ＤＡＸ 24606.08（-10.14 -0.04%）
仏ＣＡＣ40 8209.41（+10.12 +0.12%）
スイスＳＭＩ 13303.23（-17.76 -0.13%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:23現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50911.00（+55.00 +0.11%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7441.50（+25.50 +0.34%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29663.75（+209.00 +0.71%）