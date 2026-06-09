藤本タツキの漫画『ルックバック』が、是枝裕和監督・脚本・編集によって実写映画化される。日本での公開日は9月11日。ひたむきに漫画と向き合う主人公・藤野を出口夏希、京本を蒔田彩珠が演じることが発表された。この一報に、思わず胸が高鳴ったのは筆者だけではないはずだ。

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『ルックバック』は、学年新聞に4コマ漫画を描いていた藤野が、不登校の同級生・京本の絵と出会うところから物語が動き出す。自分の漫画に自信を持っていた藤野は、京本の圧倒的な画力に衝撃を受け、そこから2人はそれぞれの形で創作へとのめり込んでいく。描くことの楽しさ、誰かの才能に触れた時の悔しさ、そして好きなものを続けることでしか前に進めない感情。『ルックバック』は、そうした創作のまぶしさと痛みを、藤野と京本の関係を通して描いた作品だ。2024年には劇場アニメ化され、大きな反響を呼んだだけに、実写映画化に注目が集まるのは当然だろう。

Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』以来の共演となる出口と蒔田。藤野役の出口は、近年の活躍が目覚ましい俳優の一人である。映画『か「」く「」し「」ご「」と「』や『万事快調〈オール・グリーンズ〉』に主演し、現在放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）でも話題を集めている。同作では、北村匠海演じる新米高校教師・朝野峻一の生徒役として出演。印象的だったのは、『万事快調〈オール・グリーンズ〉』での演技だ。南沙良とW主演を務めた同作で出口が演じたのは、明るく振る舞いながらも家庭に問題を抱える女子高生・矢口美流紅。出口には、画面に入った瞬間に空気を軽くする力がある一方で、笑顔の奥に、ふと不安や焦りがのぞく瞬間があり、人物の内側にある揺れまで感じさせる魅力がある。

出口の魅力は、今回演じる藤野にも重なって見える。藤野は、学年新聞に載る4コマ漫画を周囲から褒められ、自分の才能にも手応えを感じている少女だ。だが、京本の絵と出会ったことで、その自信は大きく揺さぶられる。明るく前へ進んでいく力がある一方で、誰かの才能に触れたときの悔しさや焦りも抱えている。だからこそ藤野のまっすぐさは、周囲を引っ張る強さであり、同時に傷つきやすさにもつながっている。出口の持つ天真爛漫な空気は藤野の明るさを支え、近作で見せてきた繊細な揺らぎは、創作にのめり込んでいく少女の複雑な感情に説得力を与えるだろう。

京本を演じる蒔田は、是枝作品と深く関わってきた俳優である。2012年のドラマ『ゴーイング マイ ホーム』（カンテレ・フジテレビ系）に出演して以降、『海よりもまだ深く』『三度目の殺人』『万引き家族』などに出演し、是枝の作品において欠かせない役者へと成長してきた。

蒔田の演技には、言葉にしない感情を伝える力がある。大きく声を張ったり、表情を激しく動かしたりしなくても、視線や沈黙の中から、その人物が何を抱えているのかが伝わってくる。近年も映画『ハピネス』『消滅世界』、日曜劇場『リブート』（TBS系）などで、静かな佇まいの中に確かな感情を宿してきた。人と距離を取りながらも、絵に対して強い思いを持ち続ける京本を演じるうえで、その繊細な表現力は大きな強みになる。

京本は、人と接することが得意ではない一方で、絵に対しては誰よりも強い思いを持っている少女である。前に出るタイプではないが、描くことだけは手放さない。蒔田は原作を読んだときの印象として、「それぞれがたくさんの壁にぶつかり、それでも好きなことのために立ち上がり、前を向いて進んでいく姿」（※）に共感したと語っている。京本が持っている静かな熱を表現できる俳優として、蒔田ほど心強い存在はいない。

是枝監督のコメントからも、2人への信頼が伝わってくる。蒔田については、原作を読んだ後に「もしこの作品を撮れるときがきたら、京本を頼むよ」と伝えていたことを明かし、「安心して京本を任せられた」と語っている（※）。長年にわたって是枝作品に参加してきた蒔田だからこそ、京本の静かな熱を託せるという確信があったのだろう。一方、出口については、「振り幅の大きい感情」を表現できるようになった成長と、変わらない天真爛漫さが同居している点を評価している。出口の開かれた明るさと、蒔田の内側に深く沈む表現。その対照的な魅力を見極めたうえで、是枝監督は藤野と京本を託したように思える。

『ルックバック』は、創作する人のまぶしさと、その先にある痛みを描く作品だ。是枝裕和の演出のもと、原作が持つ切実さを、2人がどのように実写の身体で引き受けるのか。公開に向けて、大きな期待が高まるばかりだ。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/06/post-2418961.html

（文＝川崎龍也）