岩谷産業は、ロングセラー調理家電「ミルサー」シリーズの新モデル『スリムミルサー ライト』を、6月8日より順次発売することを発表した。

関連：【画像あり】従来品よりも本体の幅を約38%削減

「ミルサー」は1988年の発売以来、シリーズ累計800万台を突破したロングセラー調理家電で、ミル（粉砕）とミキサーの両機能を備え、スムージーやふりかけ、スープ、離乳食や流動食など幅広い調理に対応している。

一方でユーザーからは「ガラス容器は重くて扱いにくい」「キッチンの置き場所が限られる」といった声も寄せられており、今回の新モデルは現代の住環境や幅広い世代の使い勝手に適応する“キッチンに出しっぱなしにできる一台”をコンセプトに開発された。

新モデル最大の特徴は、容器素材に「ポリカーボネート（PC）樹脂」を採用した点である。一般的なガラス容器に比べて比重が軽く割れにくいため、シリーズ最軽量を実現した。なお、本容器は電子レンジ加熱には対応していない。

本体サイズは幅95mm、奥行116mmとスリムな形状で、従来品のフレッシュミルサーと比較して本体の幅を約38%削減している。限られたキッチンスペースにも収まり、棚にしまい込まずに常設できる設計となっている。

粉砕性能は毎分2万回転の高速回転と4枚のカッターにより、煮干しや茶葉、硬いナッツ類も微粉末に仕上げるパワーを備える。カッターのエッジは刃をつぶして丸く加工した「ラウンドエッジカッター」を採用し、お手入れ時の安全面に配慮。パッキンを外しやすい専用の「切り溝」を設けることでメンテナンス性も高めている。

販売は全国のホームセンター、家電量販店、大型スーパー、専門店のほか、同社公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」、直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」等で展開する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）