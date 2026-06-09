エレコム株式会社は、半固体リチウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー「DE-C87-20000BK」を6月下旬に発売する。定格容量は2万mAhで、最大67Wの出力を特徴とする。

一般的なリチウムイオン電池で使われる可燃性有機電解液の一部をゲル化（半固体化）した、「半固体リチウムイオン電池」を採用するモバイルバッテリー。液漏れのリスクが低く、ショート時における可燃性ガスの発生や放出を抑制することで、発火や事故の危険性を低減した。

繰り返し使用回数は約2,000回で、一般的な液体電解質タイプのモバイルバッテリー（約500回）と比較して約4倍の長寿命化を実現。また、放電時の動作環境温度は－15℃から45℃までに対応しており、猛暑や極寒の屋外環境下でも安定して使用できるという。

USB Type-Cポート2基、USB Type-Aポート1基の計3ポートを搭載する。単ポート使用時はUSB Type-Cポートから最大67Wの出力が可能。

本体前面には、バッテリー残量を1％単位でリアルタイムに確認できるほか、入出力W数、異常検知、低電流モードの動作状況を表示する液晶画面を搭載。

さらに電池の劣化具合を自動診断して表示する「Health Monitor」機能や、本体の温度を常時監視して制御する「Thermal Protection」などの多重保護システムを備えたほか、日本の電気用品安全法（PSE）の技術基準にも適合している。

電池種類：充電式半固体リチウムイオン電池 最大出力：67W 充電時間：約2時間 放電環境温度：－15～45℃ くり返し使用回数：約2,000回 外形寸法：約70×35.5×110.2mm 重量：約405g