【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(9日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
73958.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71584.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71078.89 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69313.29 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68659.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66700.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66439.40 6日移動平均線
66239.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58 均衡表転換線(日足)
65416.63 ★日経平均株価9日終値
64667.98 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63857.35 均衡表基準線(日足)
63819.91 25日移動平均線
62509.64 均衡表転換線(週足)
61816.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)
61400.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
60022.67 13週移動平均線
58980.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
58715.14 均衡表基準線(週足)
58565.79 75日移動平均線
57710.68 均衡表雲上限(日足)
56932.68 26週移動平均線
56560.93 ボリンジャー:-3σ(25日)
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55377.35 ボリンジャー:-1σ(13週)
52570.68 200日移動平均線
52048.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
50732.04 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47164.46 ボリンジャー:-2σ(26週)
46086.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
42280.36 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 34.08(前日46.66)
ST.Slow(9日) 52.64(前日70.78)
ST.Fast(13週) 89.04(前日86.38)
ST.Slow(13週) 91.98(前日91.09)
［2026年6月9日］
株探ニュース
73958.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
71584.99 ボリンジャー:＋3σ(26週)
71078.89 ボリンジャー:＋3σ(25日)
69313.29 ボリンジャー:＋2σ(13週)
68659.23 ボリンジャー:＋2σ(25日)
66700.89 ボリンジャー:＋2σ(26週)
66439.40 6日移動平均線
66239.57 ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58 均衡表転換線(日足)
65416.63 ★日経平均株価9日終値
64667.98 ボリンジャー:＋1σ(13週)
63857.35 均衡表基準線(日足)
63819.91 25日移動平均線
62509.64 均衡表転換線(週足)
61816.78 ボリンジャー:＋1σ(26週)
61400.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
60022.67 13週移動平均線
58980.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
58715.14 均衡表基準線(週足)
58565.79 75日移動平均線
57710.68 均衡表雲上限(日足)
56932.68 26週移動平均線
56560.93 ボリンジャー:-3σ(25日)
55731.43 均衡表雲下限(日足)
55377.35 ボリンジャー:-1σ(13週)
52570.68 200日移動平均線
52048.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
50732.04 ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84 均衡表雲上限(週足)
47164.46 ボリンジャー:-2σ(26週)
46086.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
42280.36 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 34.08(前日46.66)
ST.Slow(9日) 52.64(前日70.78)
ST.Fast(13週) 89.04(前日86.38)
ST.Slow(13週) 91.98(前日91.09)
［2026年6月9日］
株探ニュース