　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

73958.60　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
71584.99　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
71078.89　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
69313.29　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
68659.23　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
66700.89　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
66439.40　　6日移動平均線
66239.57　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
66096.58　　均衡表転換線(日足)

65416.63　　★日経平均株価9日終値

64667.98　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
63857.35　　均衡表基準線(日足)
63819.91　　25日移動平均線
62509.64　　均衡表転換線(週足)
61816.78　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
61400.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
60022.67　　13週移動平均線
58980.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
58715.14　　均衡表基準線(週足)
58565.79　　75日移動平均線
57710.68　　均衡表雲上限(日足)
56932.68　　26週移動平均線
56560.93　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55731.43　　均衡表雲下限(日足)
55377.35　　ボリンジャー:-1σ(13週)
52570.68　　200日移動平均線
52048.57　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50732.04　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47883.84　　均衡表雲上限(週足)
47164.46　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46086.73　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42280.36　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　34.08(前日46.66)
ST.Slow(9日)　　52.64(前日70.78)

ST.Fast(13週)　 89.04(前日86.38)
ST.Slow(13週)　 91.98(前日91.09)

［2026年6月9日］

株探ニュース