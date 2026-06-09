[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1217銘柄・下落1307銘柄（東証終値比）
6月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2630銘柄。東証終値比で上昇は1217銘柄、下落は1307銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4881> ファンペップ 65.5 +6.5（ +11.0%）
2位 <1436> グリーンエナ 1960 +174（ +9.7%）
3位 <1433> ベステラ 1098 +81（ +8.0%）
4位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2970 +193.5（ +7.0%）
5位 <3180> Ｂガレージ 1440 +69（ +5.0%）
6位 <5074> テスＨＤ 885 +29（ +3.4%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 +0.2（ +3.3%）
8位 <4378> ＣＩＮＣ 1353 +43（ +3.3%）
9位 <2983> アールプラン 1561.1 +46.1（ +3.0%）
10位 <4996> クミアイ化 799.9 +17.9（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6977> 抵抗器 1133 -166（ -12.8%）
2位 <9331> キャスター 922 -63（ -6.4%）
3位 <7435> ナ・デックス 950.5 -62.5（ -6.2%）
4位 <7831> ウイルコＨＤ 72.9 -3.1（ -4.1%）
5位 <7823> アトネイチャ 836 -32（ -3.7%）
6位 <8254> さいか屋 269.9 -9.1（ -3.3%）
7位 <219A> ハートシード 1571.1 -47.9（ -3.0%）
8位 <7090> リグア 1020 -29（ -2.8%）
9位 <7063> バードマン 84.6 -2.4（ -2.8%）
10位 <4059> まぐまぐ 362 -10（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2970 +193.5（ +7.0%）
2位 <4005> 住友化 563 +5.1（ +0.9%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 298.7 +2.7（ +0.9%）
4位 <9984> ＳＢＧ 7105 +57（ +0.8%）
5位 <8035> 東エレク 60373 +453（ +0.8%）
6位 <6723> ルネサス 4417 +22（ +0.5%）
7位 <9022> ＪＲ東海 3480.3 +17.3（ +0.5%）
8位 <4689> ラインヤフー 404 +2.0（ +0.5%）
9位 <8306> 三菱ＵＦＪ 3194.8 +14.8（ +0.5%）
10位 <7211> 三菱自 335.5 +1.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2409 -33.5（ -1.4%）
2位 <6305> 日立建機 5252.1 -38.9（ -0.7%）
3位 <4324> 電通グループ 3086.9 -22.1（ -0.7%）
4位 <2801> キッコマン 1541.6 -10.9（ -0.7%）
5位 <7731> ニコン 1830.7 -12.8（ -0.7%）
6位 <1802> 大林組 3051.3 -20.7（ -0.7%）
7位 <4704> トレンド 6193.1 -37.9（ -0.6%）
8位 <6098> リクルート 11120 -65（ -0.6%）
9位 <4151> 協和キリン 2324.5 -13.0（ -0.6%）
10位 <4901> 富士フイルム 3484.7 -19.3（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4881> ファンペップ 65.5 +6.5（ +11.0%）
2位 <1436> グリーンエナ 1960 +174（ +9.7%）
3位 <1433> ベステラ 1098 +81（ +8.0%）
4位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2970 +193.5（ +7.0%）
5位 <3180> Ｂガレージ 1440 +69（ +5.0%）
6位 <5074> テスＨＤ 885 +29（ +3.4%）
7位 <5856> ＬＩＥＨ 6.2 +0.2（ +3.3%）
8位 <4378> ＣＩＮＣ 1353 +43（ +3.3%）
9位 <2983> アールプラン 1561.1 +46.1（ +3.0%）
10位 <4996> クミアイ化 799.9 +17.9（ +2.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6977> 抵抗器 1133 -166（ -12.8%）
2位 <9331> キャスター 922 -63（ -6.4%）
3位 <7435> ナ・デックス 950.5 -62.5（ -6.2%）
4位 <7831> ウイルコＨＤ 72.9 -3.1（ -4.1%）
5位 <7823> アトネイチャ 836 -32（ -3.7%）
6位 <8254> さいか屋 269.9 -9.1（ -3.3%）
7位 <219A> ハートシード 1571.1 -47.9（ -3.0%）
8位 <7090> リグア 1020 -29（ -2.8%）
9位 <7063> バードマン 84.6 -2.4（ -2.8%）
10位 <4059> まぐまぐ 362 -10（ -2.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9202> ＡＮＡＨＤ 2970 +193.5（ +7.0%）
2位 <4005> 住友化 563 +5.1（ +0.9%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 298.7 +2.7（ +0.9%）
4位 <9984> ＳＢＧ 7105 +57（ +0.8%）
5位 <8035> 東エレク 60373 +453（ +0.8%）
6位 <6723> ルネサス 4417 +22（ +0.5%）
7位 <9022> ＪＲ東海 3480.3 +17.3（ +0.5%）
8位 <4689> ラインヤフー 404 +2.0（ +0.5%）
9位 <8306> 三菱ＵＦＪ 3194.8 +14.8（ +0.5%）
10位 <7211> 三菱自 335.5 +1.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2409 -33.5（ -1.4%）
2位 <6305> 日立建機 5252.1 -38.9（ -0.7%）
3位 <4324> 電通グループ 3086.9 -22.1（ -0.7%）
4位 <2801> キッコマン 1541.6 -10.9（ -0.7%）
5位 <7731> ニコン 1830.7 -12.8（ -0.7%）
6位 <1802> 大林組 3051.3 -20.7（ -0.7%）
7位 <4704> トレンド 6193.1 -37.9（ -0.6%）
8位 <6098> リクルート 11120 -65（ -0.6%）
9位 <4151> 協和キリン 2324.5 -13.0（ -0.6%）
10位 <4901> 富士フイルム 3484.7 -19.3（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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