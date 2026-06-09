　6月9日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2630銘柄。東証終値比で上昇は1217銘柄、下落は1307銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは113銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は180円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の9日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4881>　ファンペップ　　　 65.5　 +6.5（ +11.0%）
2位 <1436>　グリーンエナ　　　 1960　 +174（　+9.7%）
3位 <1433>　ベステラ　　　　　 1098　　+81（　+8.0%）
4位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 2970 +193.5（　+7.0%）
5位 <3180>　Ｂガレージ　　　　 1440　　+69（　+5.0%）
6位 <5074>　テスＨＤ　　　　　　885　　+29（　+3.4%）
7位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　6.2　 +0.2（　+3.3%）
8位 <4378>　ＣＩＮＣ　　　　　 1353　　+43（　+3.3%）
9位 <2983>　アールプラン　　 1561.1　+46.1（　+3.0%）
10位 <4996>　クミアイ化　　　　799.9　+17.9（　+2.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6977>　抵抗器　　　　　　 1133　 -166（ -12.8%）
2位 <9331>　キャスター　　　　　922　　-63（　-6.4%）
3位 <7435>　ナ・デックス　　　950.5　-62.5（　-6.2%）
4位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　 72.9　 -3.1（　-4.1%）
5位 <7823>　アトネイチャ　　　　836　　-32（　-3.7%）
6位 <8254>　さいか屋　　　　　269.9　 -9.1（　-3.3%）
7位 <219A>　ハートシード　　 1571.1　-47.9（　-3.0%）
8位 <7090>　リグア　　　　　　 1020　　-29（　-2.8%）
9位 <7063>　バードマン　　　　 84.6　 -2.4（　-2.8%）
10位 <4059>　まぐまぐ　　　　　　362　　-10（　-2.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 2970 +193.5（　+7.0%）
2位 <4005>　住友化　　　　　　　563　 +5.1（　+0.9%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　298.7　 +2.7（　+0.9%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 7105　　+57（　+0.8%）
5位 <8035>　東エレク　　　　　60373　 +453（　+0.8%）
6位 <6723>　ルネサス　　　　　 4417　　+22（　+0.5%）
7位 <9022>　ＪＲ東海　　　　 3480.3　+17.3（　+0.5%）
8位 <4689>　ラインヤフー　　　　404　 +2.0（　+0.5%）
9位 <8306>　三菱ＵＦＪ　　　 3194.8　+14.8（　+0.5%）
10位 <7211>　三菱自　　　　　　335.5　 +1.5（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 2409　-33.5（　-1.4%）
2位 <6305>　日立建機　　　　 5252.1　-38.9（　-0.7%）
3位 <4324>　電通グループ　　 3086.9　-22.1（　-0.7%）
4位 <2801>　キッコマン　　　 1541.6　-10.9（　-0.7%）
5位 <7731>　ニコン　　　　　 1830.7　-12.8（　-0.7%）
6位 <1802>　大林組　　　　　 3051.3　-20.7（　-0.7%）
7位 <4704>　トレンド　　　　 6193.1　-37.9（　-0.6%）
8位 <6098>　リクルート　　　　11120　　-65（　-0.6%）
9位 <4151>　協和キリン　　　 2324.5　-13.0（　-0.6%）
10位 <4901>　富士フイルム　　 3484.7　-19.3（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース