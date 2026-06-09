ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）から、敵地PNCパークでのパイレーツ3連戦に臨む。初戦の相手先発は、昨季のナ・リーグサイ・ヤング賞ポール・スキーンズ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを掘り下げる。

■通算成績は「11打数2安打1四球6三振」

相手先発は、メジャー3年目のスキーンズ。2023年のドラフト全米1位でパイレーツに入団した右腕は、翌24年5月にメジャーデビュー。防御率1.96で華々しいキャリアをスタートさせた。昨季も32先発で防御率1.97を記録。打線の援護がなく10勝10敗に終わったものの、ナ・リーグサイ・ヤング賞を獲得した。今季は味方の守りに足を引っ張られる場面も多く、6勝5敗、防御率2.83とやや出遅れている。

フォーシームの平均97.1マイル（約156.2キロ）は、直近3年間で1.7マイル（約2.7キロ）減少も三振割合は昨季と横ばい。豊富な変化球を駆使するケースが増えている。

大谷はスキーンズと通算12打席対戦し、11打数2安打1四球6三振。2024年に本塁打含む2安打を放って以降、昨季は5打数無安打1四球と快音なし。ここまで全58球中25球投じられたのがフォーシームで、最速101.3マイル（約163.0キロ）を計測。10球がカーブ、9球がスプリットとチェンジアップ、3球がスイーパー、2球がスライダーとなっている。今季は投手としてもライバル候補になり得る、24歳の剛腕スキーンズを攻略できるか。

■試合情報

ドジャースvs.パイレーツ

試合開始：日本時間6月9日（水）7時40分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3