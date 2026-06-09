競泳のパンパシフィック選手権（9月、米アーバイン）日本代表が9日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。男子個人メドレーと同200メートル背泳ぎに出場予定の小島夢貴（愛知・豊川高）は「パンパシは米国の選手がこれから五輪とかで戦っていく選手だと思うので、タイムよりも勝ちに行きたい」と勝負にこだわっていく姿勢を示した。

小島の父・貴光さんも元競泳選手で、06年ドーハ・アジア大会では男子400、800メートルリレーの2種目で金メダルを獲得。07年の世界選手権にも出場したトップスイマーだが、幼少期から水泳に関する会話やアドバイスはほとんどなかったという。それでも父も見ていた代表の平井伯昌コーチからは「やっぱお前、似ているな」と言われたといい、「あまり練習をやらないところ（も似ている）」と苦笑いを浮かべた。

現状でリレーメンバーには入っていないが、9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会代表にも決まっている。個人メドレーは24年パリ五輪銀メダルの松下知之ら国内外に強力なライバルが立ちはだかるが、父子2代金メダルへ「日本新記録で金メダルを狙っている」とキッパリ。その先に父がたどり着けなかった五輪があるはずだ。