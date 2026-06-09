１０代の息子を監禁したとして、４６歳の父親や「神の取次者」を名乗る４６歳の男ら、男女７人が逮捕されました。

監禁の疑いで逮捕されたのは、奈良県大和高田市の会社経営者・辰巳勝容疑者（46）と、神奈川県横浜市のレストラン経営・村上有容疑者ら男女7人です。

警察によりますと、辰巳容疑者らは先月6日朝から8日朝にかけて、辰巳容疑者の息子（10代）を横浜市内の村上容疑者が所有する家屋に連行してパンツ1枚の姿にして取り囲み「逃げてもまた捕まるからな」などと脅し、財布や携帯電話を取り上げて監禁した疑いがもたれています。

村上容疑者は「神の取次者」を自称していて、村上容疑者に心酔する辰巳容疑者は「素行不良の息子を更生させる」として息子を村上容疑者が経営するレストランで約8か月間に渡って働かせていましたが、息子が逃げ出したため、友人の家を転々としていた息子を見つけ出し、犯行に及んだとみられています。

息子の友人らから警察に「被害者が両親に監禁状態にあって身の安全が心配です」と相談があり事件が発覚。

息子は監禁されている際、逃げ出さないよう、バリカンで頭の一部を刈り上げられたり、全裸で就寝させられたりするなどしていたということです。

警察は辰巳容疑者らの認否を明らかにしていません。