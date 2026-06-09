「全日本大学野球選手権・１回戦、富士大６−２松山大」（９日、東京ドーム）

今秋ドラフト候補の富士大・角田楓斗投手（４年・東奥義塾）が７回２安打２失点、毎回の１４奪三振と好投し、勝利を導いた。最速１５３キロの右腕は初回先頭の初球から１５２キロをマーク。四死球は与えながらも、六回まで無安打無失点投球を継続した。

しかし６点リードの七回は先頭に死球を与えると、次の打者に右前打を献上。その後、２点適時二塁打を浴びた。ただ、七回にも１５０キロをマークするなど球威は衰えず。直球に切れ味抜群のカットボール、スライダー、スプリットも織り交ぜながら奪三振ショーを披露した。ＮＰＢスカウト陣も視察に訪れる中、持ち味を発揮した。

しかし５四死球もあり、試合後は「立ち上がりからいい球いっていたんですけど、途中でちょっと自分の甘さが出てしまったので、そこを次修正したい」と反省。一方で「ゾーンでしっかり勝負できたので、球の強さで押していくというか、三振を取るべきところで狙って取ることができたのでそこは良かった」と手応えも得た。

安田慎太郎監督も「ボールのキレもありましたし。フォアボールとデッドボールを除けばほぼ完璧に近いんじゃないかな」と称賛した。２０２４年はオリックス１位の麦谷を筆頭に６人が指名された富士大。指揮官は「１位（指名）で行ってほしいですね」と角田に期待をかけた。

高校時代は「全然プロで通用するとは思わなかった」とドラフト１位指名を目指して富士大に入学を決めた角田。入学時は１４３キロだった球速もトレーニングを重ね、１０キロアップした。夢のドラフト１位指名に向け、「ダメだった部分も今日はたくさん出ているので、そこを次の試合に修正してもっとアピールできたら」と力を込めた。