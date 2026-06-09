習近平国家主席が北朝鮮を訪問　日本海への“アクセス”強化　中国の緻密で多角的な安全保障・経済戦略

中国と北朝鮮の両首脳が平壌で会談し、両国関係の発展に向けた「新章」を切り開くことで一致した。北朝鮮メディアはこれを「歴史的な会談」として大々的に報じる一方、国際社会が最重要視する非核化には一切触れなかった。

中朝友好協力相互援助条約の締結から長きにわたり、両国は時に冷え込みを見せながらも、節目ごとに主権や地域の平和を守るための戦略的連携を強化してきた歴史がある。今回の会談で示された一見すると強固な結束の背景には、強大な国力を有する中国側の極めて緻密で多角的な安全保障・経済戦略が潜んでいる。

北朝鮮“不安定化”が招くリスク

まず大前提として、中国と北朝鮮の間には、経済規模、軍事技術、国際的影響力のどれをとっても比較するまでもない圧倒的な差が存在する。中国は世界第2位の経済大国であり、グローバルなサプライチェーンの中心に位置するが、北朝鮮は長年の経済孤立と制裁によって極めて脆弱な経済基盤しか持たない。しかし、中国にとって北朝鮮は、その国力の小ささにかかわらず、アジア太平洋地域における自国の覇権と安定を維持する上で絶対に軽視することができない存在である。中国が最も警戒しているのは、北朝鮮の不安定化や内部崩壊がもたらす、自国への直接的な安全保障上の波及リスクである。北朝鮮による度重なる核実験や弾道ミサイル開発は、朝鮮半島の緊張を高めるだけでなく、中国東北部の大気・土壌汚染や放射性物質の拡散という直接的な環境リスクを常に内包している。

特に国境に近い地域では、過去の核実験の際にも震動が観測されており、中国市民の不満や不安を煽る要因になってきた。さらに、過酷な経済制裁や国内の飢餓、あるいは権力闘争による政情不安が深刻化し、仮に北朝鮮体制が崩壊するような事態になれば、鴨緑江や図們江を越えて数十万人、あるいは数百万人の難民が中国領内に流入することは十分に考えられる。これは中国国内の治安悪化や社会不安、そして莫大な経済的負担に直結する。中国政府にとって、国内の安定と持続的な経済成長は一党支配の正当性を支える絶対条件であり、周辺国における急激な不安定化は何としても阻止しなければならない最優先課題なのである。それゆえ、中国は国際社会の対北朝鮮制裁に一定の足並みを揃えつつも、北朝鮮の生命線を完全に断つような過度な圧力を嫌い、人道支援やエネルギー供給を通じて北朝鮮を自国のコントロール可能な枠内に引き留めようとする冷徹な計算を働かせている。

対アメリカ戦略の「防波堤」として

さらに地政学的なマクロの視点に立てば、中国にとって北朝鮮は、米国を中心とする勢力圏に対抗するための不可欠な「防波堤」としての役割を担い続けている。

北朝鮮の南方には、韓国、日本、そしてそれらの国々と強固な軍事同盟を結ぶ米国が存在しており、東アジアにおける強固な対中包囲網を形成している。日米韓による防衛協力の強化は、中国にとって自国を封じ込めるための軍事的な包囲網そのものとして映っている。

このような状況下で、仮に北朝鮮が内部崩壊し、韓国主導による朝鮮半島の統一が実現した場合、米国と同盟関係にある統一国家が中国と直接国境を接することになる。これは、米中の軍事的な覇権争いの最前線が、一気に中国の国境線まで北上することを意味する。

中国が莫大な犠牲を払って「抗美援朝（米国に抗し北朝鮮を支援する）」として朝鮮戦争に介入した歴史が示す通り、中国は自国領土と米勢力圏との間に緩衝地帯を設けることを、国家防衛の基本戦略としてきた。

もし防波堤としての北朝鮮が機能しなくなれば、米軍の地上部隊や高度なレーダーシステム、ミサイル防衛網の監視の目が中国の喉元に直接突きつけられることになり、中国にとっての安全保障環境は劇的に悪化する。したがって、北朝鮮の現体制を支持し、その地域における独立した国家としての存在感を維持させることは、米国の東アジアにおける影響力拡大を抑え込み、中国自身の防衛ラインを国境の外側で守るための死活的な戦略なのである。

北朝鮮が核を保有し続けることへの懸念はありつつも、それ以上に体制の崩壊という最悪のシナリオを回避するため、中国は北朝鮮を支え続けなければならないというジレンマを抱えている。

日本海への軍事・経済アクセス強化

一方で、中国の対北朝鮮外交における思惑は、こうした防御的なリスク管理や現状維持だけにとどまらない。今回の首脳会談に見られる関係強化の裏には、日本海への軍事的、経済的アクセスを強化するという、極めて攻勢的かつ中長期的な戦略も存在している。

地理的な制約から、中国の東北地方（吉林省や黒竜江省）は日本海に面しておらず、直接海洋へ出られる領海を持っていない。図們江（ともんこう）の下流沿いに位置する中国国境の最東端は、日本海までわずか15キロという至近距離に迫りながらも、最終的に北朝鮮とロシアの国境に阻まれる形で海への道を閉ざされている。

かつて清朝末期に結ばれた条約によってこの地域の海洋アクセス権を失って以来、これが長年、同地域の経済発展や中国海軍の展開における大きなボトルネックとなってきた。

しかし、北朝鮮との緊密な経済・軍事協力を深化させ、北朝鮮東海岸にある羅先（ラソン）の経済特区や、清津（チョンジン）などの港湾利用権を獲得、あるいは共同開発を進めることができれば、中国は事実上、日本海への自由な足がかりを確保することが可能となる。

これは単に東北地方の物資を海洋ルートで輸送し、広大な中国南部や国際市場へと繋ぐという経済的利便性に留まらない。安全保障の観点から見れば、中国海軍が日本海、さらにはそこを経由して太平洋へと活動領域を拡大するための戦略的拠点になり得る。

現在、中国海軍が太平洋に出るためには、東シナ海や南シナ海から第一列島線を越える必要があるが、これらは日米の強力な警戒網に阻まれている。

もし日本海への常時アクセスが可能になれば、有事の際における米国や日本に対する背後からの牽制能力、および情報収集能力は飛躍的に高まり、東アジアにおける軍事的なパワーバランスを中国優位へと大きく傾ける潜在的な可能性を秘めている。

このように、北朝鮮メディアが「非核化」という文言を敢えて排除し、両国が「新章」へと踏み出した背景には、中国側の極めて合理的かつ複合的な国益への追求がある。

北朝鮮の不安定化による国内への悪影響を防ぐという「リスク管理」、米勢力圏の拡大を遮断する「防波堤としての現状維持」、そして日本海への進出という「新たな地政学的・経済的優位性の確保」という3つの意図が、中国の対北朝鮮外交の根底に強固に流れている。一見すると北朝鮮に融和的な姿勢を見せる中国であるが、その本質は盲目的な友好関係や思想的な連帯ではなく、激化する米中対立の中で自国の覇権と安全を盤石なものにするための冷徹な戦略的必然性に基づいていると言える。

国際社会がいくら非核化を叫ぼうとも、中国にとって北朝鮮が持つこれらの地政学的価値が失われない限り、両国の特殊な関係性が根本から覆ることはない。

【執筆：株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹】