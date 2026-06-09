タレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新し、息子たちとのプライベートショットを公開した。

シングルマザーとして14歳、9歳、5歳の息子を育てる小倉は「最近のプライベートの出来事です 幼稚園が休園だった三男とディズニーシーへ行ってきました！」と三男とペアルックで東京ディズニーシーにお出かけする2ショットを投稿。「pecoちゃんがプロデュースするお洋服『Tostalgic Clothing』を着て、三男とお揃いに」とプルートがプリントされたボーダーのトップス姿で三男と笑顔のショットも披露した。

「長男とバッティングセンターに行きました！楽しい」と長男のバッティング姿や自身がバットを振る動画もアップ。14歳の誕生日を迎えてすっかり成長した長男が誕生日ケーキを持つ姿も公開し「長男が14歳になりました！あっという間に14歳」と感慨とともにつづった。

フォロワーからは「長男くんかっこいいー大きくなりましたね」「可愛い お子さんとペアルック素敵」「お仕事とは違う顔のゆうこりんも素敵ですね」「長男くん腕筋凄い！！そしてきっとイケメンだ ゆうこりんも意外と打ててる！！」「長男さんのバッティングの構え決まってますね！」などのコメントが届いた。