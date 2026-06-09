「新聞には漢字が何文字ぐらい載っているんだろう？」。

茨城県ひたちなか市の書家・根本祐一さん（雅号・墨縁）（８４）は素朴な疑問から、ある日の新聞紙面の漢字を筆で書き起こすようになった。３年９か月で半紙などに書いた漢字は７万字を超えた。（水戸支局 菅彩織理）

根本さん宅の書斎には漢字が１６字ずつ書かれた半紙が積み上げられていた。「文章の中で目立たない漢字も、一つ一つ書き出されて喜んでいるのでは」と笑顔を見せた。

毎朝、新聞を隅々まで読むという根本さん。紙面上の大量の漢字の数が気になり、新聞社に問い合わせたが、分からないとの回答だった。「１文字ずつ楽しみながら書き出してみよう」と“独自調査”を始めた。

調べたのは２０２２年の、誕生日でもある７月１日の読売新聞朝刊だ。北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の首脳会議や政府の節電要請など、国内外の出来事を伝える記事の漢字を書き出した。対象は１面から商況面の株式銘柄、番組面のテレビ欄まで、全３０ページの漢字だ。

１日数時間、半紙３〜１０枚のペースで書き進めた。字から物語を感じながら書き、「死」の字には心を揺さぶられたという。書き終えたのは今年３月。半紙など４７７７枚に記した漢字は７万２３８１字に上った。「新聞には森羅万象が詰まっている」と実感しつつ、「４年前の紙面にあったロシアのウクライナ侵略はいまだ終結せず、物価高が続く。若者が夢を描きにくい時代」と心配する。

会社員だった４０歳代で書道を習い始め、現在は教室を主宰している。０６年から５年ほどかけ、漢和辞典収録の約５万字を書き出したことも。根底に「書くことを純粋に楽しむ」という信条がある。字の美しさを極めることより、人の目を意識せず、自分の字で書くよう生徒らに教えている。

新聞の漢字を記した半紙は１０月の企画展で展示する予定。根本さんは「字に向き合う楽しさが伝わるといい。愛読書の『宮本武蔵』の漢字にも取り組みたい」と次の挑戦を見据える。