【牛角×ハッピーターン】かけてつけて楽しむ甘じょっぱ「焼肉専用パウダー」が2倍に増量! 3日間限定
レインズインターナショナルが展開する「牛角」は6月10日から、「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」が2倍量となるキャンペーンを全国の牛角・牛角食べ放題専門店で実施する。
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」増量キャンペーン
同キャンペーンは、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、6月10日〜6月12日までの3日間限定で実施する。
期間中は、ハッピーターン特長である"甘じょっぱさ"を再現した牛角オリジナル焼肉パウダーを、通常の200量で提供する。増量された"追いパウダー"を焼いたお肉にたっぷりとかけることで"甘じょっぱさ"がより際立ち、肉の脂の旨みや香ばしさと重なり合い、クセになる焼肉体験が楽しめるという。
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」増量
対象商品は「ハッピー豚カルビ」(528円/ハーフ308円)、「ハッピートロ」(638円/ハーフ385円)、「ハッピーチキン」(528円/ハーフ308円)の3品。ハーフサイズ、食べ放題も対象となる。「牛角アイス〜ハッピーターン味」(319円)は対象外。
実施期間は6月10日〜6月12日までで、無くなり次第終了となる。
「ハッピー豚カルビ」(528円/ハーフ308円)
「ハッピートロ」(638円/ハーフ308円/ハーフ385円)
「ハッピーチキン」(528円/ハーフ308円)
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」増量キャンペーン
同キャンペーンは、亀田製菓の「ハッピーターン」とコラボレーションした期間限定メニューが累計8万食を突破したことを記念し、6月10日〜6月12日までの3日間限定で実施する。
「牛角オリジナル焼肉パウダー〜ハッピーターン味〜」増量
対象商品は「ハッピー豚カルビ」(528円/ハーフ308円)、「ハッピートロ」(638円/ハーフ385円)、「ハッピーチキン」(528円/ハーフ308円)の3品。ハーフサイズ、食べ放題も対象となる。「牛角アイス〜ハッピーターン味」(319円)は対象外。
実施期間は6月10日〜6月12日までで、無くなり次第終了となる。
「ハッピー豚カルビ」(528円/ハーフ308円)
「ハッピートロ」(638円/ハーフ308円/ハーフ385円)
「ハッピーチキン」(528円/ハーフ308円)