すき家、“あいもり”牛丼第2弾「おんたまビビンバ牛丼」登場 - 香り豊かなやみつきのりフレーク乗せも
牛丼チェーン店「すき家」は6月9日より、「おんたまビビンバ牛丼」を販売している。
すき家「おんたまビビンバ牛丼」
「おんたまビビンバ牛丼」は、秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材を“あいもり”にした一品。コチュジャンだれをかけ、おんたまを添えることでやみつきになる味わいに。旨辛なキムチ、ゴマ油の風味が豊かなナムルとほうれん草など、3種の具材を牛肉やおんたまと混ぜ合わせていただくのがおすすめ。価格は、並盛790円、ごはん大盛840円、特盛1,040円。
すき家「おんたま黒ビビンバ牛丼」
また、香り豊かなやみつきのりフレークをトッピングした「おんたま黒ビビンバ牛丼」(並盛830円、ごはん大盛880円、特盛1,080円)や、ビビンバの味わいをシンプルに楽しめる「ビビンバ牛丼」(同680円、730円、930円)、「黒ビビンバ牛丼」(同720円、770円、970円)も登場。
すき家「チョレギサラダ」
さらに、ゴマ油がきいたドレッシングとやみつきのりフレークを使った「チョレギサラダ」(250円)や、みそ汁とセットになったお得な「チョレギサラダセット」(270円)も用意されている。
すき家「おんたまビビンバ牛丼」
「おんたまビビンバ牛丼」は、秘伝のタレで煮た牛肉と、キムチ、大根と人参のナムル、ほうれん草の3種の具材を“あいもり”にした一品。コチュジャンだれをかけ、おんたまを添えることでやみつきになる味わいに。旨辛なキムチ、ゴマ油の風味が豊かなナムルとほうれん草など、3種の具材を牛肉やおんたまと混ぜ合わせていただくのがおすすめ。価格は、並盛790円、ごはん大盛840円、特盛1,040円。
また、香り豊かなやみつきのりフレークをトッピングした「おんたま黒ビビンバ牛丼」(並盛830円、ごはん大盛880円、特盛1,080円)や、ビビンバの味わいをシンプルに楽しめる「ビビンバ牛丼」(同680円、730円、930円)、「黒ビビンバ牛丼」(同720円、770円、970円)も登場。
すき家「チョレギサラダ」
さらに、ゴマ油がきいたドレッシングとやみつきのりフレークを使った「チョレギサラダ」(250円)や、みそ汁とセットになったお得な「チョレギサラダセット」(270円)も用意されている。