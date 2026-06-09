お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーがＳＮＳを更新し、年下夫との結婚記念日を報告した。

バービーは９日までに自身のインスタグラムを更新し、「今年の結婚記念日は、ゼクシィさんの企画で夫婦そろってランチへ 娘を寝かしつけながら一緒に寝落ちしてしまう日々なので「２人だけでゆっくりご飯」がずいぶん久しぶりでございました 毎日一緒にいるけど、今はすっかり“チーム育児”のメンバー。出会いから振り返る企画は小っ恥ずかしくてワインが止まらなかったわ ２人で何軒もハシゴしていた日々を、久しぶりに思い出しました」とつづり、グレーのシースルーワンピースコーデを披露。顔を隠した夫との夫婦ショットも披露した。「ランチの様子は、ゼクシィさんのＹｏｕＴｕｂｅで素敵な動画にしていただいています ちなみに、「お互いを動物に例えると？」という質問の回答だけは今でも納得してません」と続け、「＃結婚記念日＃夫婦時間＃早くも６年目＃韓国ドラマの財閥乗っ取ろうとしてる夫婦」と、ハッシュタグをつけた。

この投稿には「自然体でとても好き」「おめでとうございます フォーリンＬＯＶＥ」「いつまでもラブが溢れてますねぇ」「ほんとに好きなんです」「旦那様！カッコイイ〜」「結婚記念日おめでとうございます 夫婦仲良く 日に日に綺麗になってる」といったコメントが寄せられている。

バービーと年下の夫・つーたんさんは２０２１年４月に結婚を発表。２４年８月に第１子女児の誕生を報告している。