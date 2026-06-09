競泳のパンパシフィック選手権（８月、米アーバイン）に向けた日本代表の練習が９日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われ、報道陣に公開された。男子の大橋信（しん、枚方ＳＳ）は７日まで行われた日本選手権で２００メートル平泳ぎ優勝、５０メートルと１００メートルでは２位に入った。連覇を果たした本命種目は２分７秒３１で泳ぐも、狙っていた日本記録（２分６秒４０）に届かず「うまくいかなかった。目標は達成できなかった」と唇をかんだ。

昨年７月に２００メートル平泳ぎで当時世界ジュニア記録の２００メートル２分６秒９１をマークし、一躍名をとどろかせた。今年３月の日本選手権では同種目で２分６秒５９をたたきだし、５０、１００メートルと合わせて史上最年少で３冠を達成した。だが、今月は思うような成績、タイムが残せず「強化が足りなかった。うぬぼれていたというか、才能があると思っていた。甘えてたかな」と自分の“現在地”を痛感させられたという。

昨年１１月のジャパン・オープンでは、直前に修学旅行があり、練習が積めず。それでも平泳ぎ３冠を手にした。今回の日本選手権を終え「よく考えたら、ちゃんと強化して、合宿もあったから結構うまくいってたんだ」と実感。「才能じゃなくて、ただ頑張ってたから速かった」。国際大会前の調整の時期で、思うような強化が行えず、当時とは状況が異なっていたと振り返った。

この１年は様々なレースプランに挑戦した。自身に最もあっているのは昨年７月のような、前半を６〜７割ほどの力で泳ぎ、後半のラップをそろえる展開だと分析。９月の愛知・名古屋アジア大会では「記録を上げたい気持ちはある」と自己ベストはもちろん、日本記録や世界記録更新を視野に入れたいと話した。パンパシは米カリフォルニア州で開催。２８年ロサンゼルス五輪を見据え「ロスのための経験を積んでおきたい」と２年後に金メダルを目指す地で、スーパー高校生が存在感を示す。（富張 萌黄）