「なんかカラス多くない？」原因は“他人のアパートに毎日ネコの餌を置いていく”高齢女性…問題を解決した意外な方法
隣人との関係は、難しいものだ。騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスとなり、深刻なトラブルに発展することもある。
「なんかカラス多くない？」
転勤を機に都内の賃貸アパートへ引っ越した喜川和泉さん（仮名）の夫が、入居から数日でそう口にしたという。一戸建て住宅街にポツンと建つ、塀に囲まれた二階建てアパート。駅からの近さが決め手だったというこの物件で、夫婦はすぐに奇妙な状況に直面することになる……。
◆隣の人から「掃除をしてくれませんか？」
ある日、アパートの隣の一戸建てに住む女性が屋外用のホウキを手に駆け寄ってきた。
彼女は憤りを抑えきれない様子で「そのホウキを譲るので、アパートの敷地内に置かれるキャットフードの掃除をしてくれませんか？」とお願いしてきたという。
一体どういうことなのか……？ 喜川さんはワケがわからず、詳しく事情を聞いてみると、
「このあたりにいる野良猫に、毎日キャットフードをアパートの敷地に置いていくお婆さんがいるんです。キャットフードをあげるだけで、残飯の掃除はしないからカラスがそれを食べに寄ってきて子どもが怖がるし本当に迷惑！ 私たちもアパートの敷地に無断で入って掃除するわけにもいかなくて困ってて」
とのことだった。
カラスが集まる直接の原因は、近所に住んでいるらしいお婆さんの後始末のない野良猫への餌やり行為。
喜川さんの夫は在宅ワーカー。しかし、毎日キャットフードを掃除するなんて、いくらなんでも手間である。 ホウキを受け取ると、まずは「敷地内に猫の餌を置かないでください」と書いた貼り紙をアパートの塀に貼り付けることにした。
◆貼り紙も効果なし、エスカレートする問題
だが、その効果はなかった。それどころか、キャットフードは今度は貼り紙の上、つまり塀の上に置かれるようになった。「その塀も敷地内なんだよ！」と、日々の掃除を担っていた夫は激怒した。
問題はさらに周囲へも波及していた。カラスの被害に我慢の限界を超えたアパートの隣に住む男性が、キャットフードが置かれる原因となっている猫に水をかけたり蹴飛ばしたりと、実力行使に出るようになったのだ。また、保健所への通報も行われた。
貼り紙という受動的な対応の限界を悟った喜川さん夫妻は、解決に向けて具体的な行動に乗り出した。
近所の交番に相談すると、警察官からは「本人を連れてきたら注意します」とのことだった。だが、それは現実には難しいだろう。
常連として利用していた保護猫カフェから猫用の罠を借りて、アパートの敷地に設置することにした。近隣の一戸建ての住民にも許可を得て、庭にも罠を置かせてもらった。
「夫は『猫に罪はない』という考えのもと、懸命に保護を試みました」
◆警察による直接の注意で根本解決へ
やがて、最初にホウキを持ってきた女性も協力し、罠の中に入れる餌を日々変えながら粘り強く取り組んだ結果、数日後に猫を捕まえることに成功した。罠の中に収まった黒猫を見て、協力してくれた女性も「かわいい！」と笑顔になったという。
「当初は保護団体に引き渡すことを考えていましたが、もともと私も夫も猫好きで、入居するアパートがペット可だったこともあり、そのまま自分たちで飼うことに決めたんです」
猫の姿が見えなくなったことに気づいた餌やりのお婆さんは、わざわざ喜川さんの自宅のチャイムを鳴らし「一目だけでも、猫を見せて」と頼んできた。
これに対して夫は、アパートの周辺でカラスの被害が増えたことや「あなたのせいで猫が酷い目にあっていたんですよ！」と、きっぱり断った。お婆さんに悪気はなかったはず。さぞ驚いたことだろう。
後日、喜川さんは警察官を伴ってお婆さんのもとを訪ねた。警察官はお婆さんに直接注意をしてくれたという。
「そんなに猫が好きなら自分で飼えばよかったのに、こうなったのはお婆さんの自業自得ですよ」
以来、キャットフードがアパートの敷地に置かれることは二度となくなったのだ。
後始末のない野良猫への餌やりは、残飯を求めるカラスを呼び寄せ、子どもたちの安全への不安、さらには直接の当事者ではない近隣住民が動物に暴力をふるうという事態も引き起こしたのだった。一人の人間による無責任な行為が、いかに広範な被害と摩擦を生むかという好例だろう。
＜取材・文／日刊SPA！編集部、藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo
「なんかカラス多くない？」
転勤を機に都内の賃貸アパートへ引っ越した喜川和泉さん（仮名）の夫が、入居から数日でそう口にしたという。一戸建て住宅街にポツンと建つ、塀に囲まれた二階建てアパート。駅からの近さが決め手だったというこの物件で、夫婦はすぐに奇妙な状況に直面することになる……。
ある日、アパートの隣の一戸建てに住む女性が屋外用のホウキを手に駆け寄ってきた。
彼女は憤りを抑えきれない様子で「そのホウキを譲るので、アパートの敷地内に置かれるキャットフードの掃除をしてくれませんか？」とお願いしてきたという。
一体どういうことなのか……？ 喜川さんはワケがわからず、詳しく事情を聞いてみると、
「このあたりにいる野良猫に、毎日キャットフードをアパートの敷地に置いていくお婆さんがいるんです。キャットフードをあげるだけで、残飯の掃除はしないからカラスがそれを食べに寄ってきて子どもが怖がるし本当に迷惑！ 私たちもアパートの敷地に無断で入って掃除するわけにもいかなくて困ってて」
とのことだった。
カラスが集まる直接の原因は、近所に住んでいるらしいお婆さんの後始末のない野良猫への餌やり行為。
喜川さんの夫は在宅ワーカー。しかし、毎日キャットフードを掃除するなんて、いくらなんでも手間である。 ホウキを受け取ると、まずは「敷地内に猫の餌を置かないでください」と書いた貼り紙をアパートの塀に貼り付けることにした。
◆貼り紙も効果なし、エスカレートする問題
だが、その効果はなかった。それどころか、キャットフードは今度は貼り紙の上、つまり塀の上に置かれるようになった。「その塀も敷地内なんだよ！」と、日々の掃除を担っていた夫は激怒した。
問題はさらに周囲へも波及していた。カラスの被害に我慢の限界を超えたアパートの隣に住む男性が、キャットフードが置かれる原因となっている猫に水をかけたり蹴飛ばしたりと、実力行使に出るようになったのだ。また、保健所への通報も行われた。
貼り紙という受動的な対応の限界を悟った喜川さん夫妻は、解決に向けて具体的な行動に乗り出した。
近所の交番に相談すると、警察官からは「本人を連れてきたら注意します」とのことだった。だが、それは現実には難しいだろう。
常連として利用していた保護猫カフェから猫用の罠を借りて、アパートの敷地に設置することにした。近隣の一戸建ての住民にも許可を得て、庭にも罠を置かせてもらった。
「夫は『猫に罪はない』という考えのもと、懸命に保護を試みました」
◆警察による直接の注意で根本解決へ
やがて、最初にホウキを持ってきた女性も協力し、罠の中に入れる餌を日々変えながら粘り強く取り組んだ結果、数日後に猫を捕まえることに成功した。罠の中に収まった黒猫を見て、協力してくれた女性も「かわいい！」と笑顔になったという。
「当初は保護団体に引き渡すことを考えていましたが、もともと私も夫も猫好きで、入居するアパートがペット可だったこともあり、そのまま自分たちで飼うことに決めたんです」
猫の姿が見えなくなったことに気づいた餌やりのお婆さんは、わざわざ喜川さんの自宅のチャイムを鳴らし「一目だけでも、猫を見せて」と頼んできた。
これに対して夫は、アパートの周辺でカラスの被害が増えたことや「あなたのせいで猫が酷い目にあっていたんですよ！」と、きっぱり断った。お婆さんに悪気はなかったはず。さぞ驚いたことだろう。
後日、喜川さんは警察官を伴ってお婆さんのもとを訪ねた。警察官はお婆さんに直接注意をしてくれたという。
「そんなに猫が好きなら自分で飼えばよかったのに、こうなったのはお婆さんの自業自得ですよ」
以来、キャットフードがアパートの敷地に置かれることは二度となくなったのだ。
後始末のない野良猫への餌やりは、残飯を求めるカラスを呼び寄せ、子どもたちの安全への不安、さらには直接の当事者ではない近隣住民が動物に暴力をふるうという事態も引き起こしたのだった。一人の人間による無責任な行為が、いかに広範な被害と摩擦を生むかという好例だろう。
＜取材・文／日刊SPA！編集部、藤山ムツキ＞
【藤山ムツキ】
編集者・ライター・旅行作家。取材や執筆、原稿整理、コンビニへの買い出しから芸能人のゴーストライターまで、メディアまわりの超“何でも屋”です。著書に『海外アングラ旅行』『実録！いかがわしい経験をしまくってみました』『10ドルの夜景』など。執筆協力に『旅の賢人たちがつくった海外旅行最強ナビ』シリーズほか多数。X（旧Twitter）：@gold_gogogo