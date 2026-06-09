「東海道は五十七次」。

浮世絵などで五十三次として広く知られる東海道のＰＲに静岡市が力を入れている。意外性のある切り口で東海道への注目を集め、六つの宿場町がある同市への来訪を呼びかける作戦だ。（静岡支局 大久保南）

静岡市推進

東海道の宿場の数は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを描いた歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」によって「５３」として広く知れ渡る。

ただ、徳川家康は「天下の台所」と呼ばれた大阪を発展させようと街道の整備に着手。江戸時代後期に江戸幕府が東海道の状況を把握するために完成させた「東海道分間延絵図（ぶんけんのべえず）」には京都から大阪の「伏見」「淀」「枚方」「守口」の四つを合わせた「５７」の宿場が記載されている。

「５７」が一般的に認知されていないことに目を付けたのが、東海道が通る区市町の中で、最も多い６の宿場町がある静岡市だ。８都府県にまたがる街道を一体的に捉え、観光地として底上げを図る狙いだ。

背景には、東海道の街道沿いの自治体の中で静岡市の観光が低迷している事情がある。同市によると、２０２４年、市内を訪れた人の１人当たりの旅行単価は１万６３５６円で、全国平均の４万６５８５円から大きく水をあけられた。

特に宿泊者数が少ないのが課題で、「東海道に改めて注目してもらえれば、宿場町を巡る人の滞在時間も増えるはず」とする。五十七次を広めるため、日本橋から１５番目の宿場「蒲原（かんばら）」（静岡市清水区）にあった商家で、国登録有形文化財の「志田邸」では、９月まで東海道の歴史や魅力を紹介する「東海道５７次宿場パネル展」を開催している。

さらに、五十七次を活用した観光を推進するため、市は６月市議会に事業費２７６０万円の補正予算案を提出する。宿場周辺の観光情報を集約するシステムの構築や、宿場町間を巡るデジタルスタンプラリーを企画している。

この動きを広めるため、同市が中心となって、昨年１月には、「東海道５７次区市町連携協議会」が設立された。現在は１２区市町が参画しており、今後、連携してイベントを開催する予定だ。自治体以外でも、沿線に宿場町がある京阪電鉄（大阪府枚方市）が、五十七次をテーマにするラッピング電車の運行を始めた。

静岡市観光国際課の担当者は「他の宿場を訪れた観光客を静岡市へ呼び込むとともに、東海道全体で人の循環を生み出したい」と話している。