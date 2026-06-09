Vaundyが、8月に開幕する『第108回全国高校野球選手権大会』の応援ソングおよび『熱闘甲子園』（ABCテレビ／テレビ朝日系）のテーマソングに新曲「かげろう」を書き下ろした。

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本楽曲は、『熱闘甲子園』のほか、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される『ABC高校野球中継』、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する『甲子園への道』（ABCテレビ／テレビ朝日系）など、高校野球関連番組で使用される。

また、本楽曲は7月15日に配信リリースが予定されており、本日6月9日放送の『おはようパーソナリティ小縣裕介です』（ABCラジオ）にてフル尺音源が初解禁となった。

＜Vaundy コメント＞

夏の高校野球応援ソング / 「熱闘甲子園」テーマソングとして、今回「かげろう」という曲を書き下ろしました。積み重ねてきた日々を背負って、歓声溢れる熱気の中で、自分を奮い立たせてグラウンドに立ち、最後は自分自身との戦いに打ち勝つ、そんな一瞬を描いた曲です。どのような形で球児たちに送る曲を作るべきかとても悩んだのですが、ストレートに“熱”と“闘い”を込めた楽曲となりました。今年の夏、この曲が選手のみなさんと共にあることを願います。

（文＝リアルサウンド編集部）