IIJ（インターネットイニシアティブ）は、MVNO型携帯電話サービス「IIJmio」において、大容量の「25ギガプラン」などを対象とした3つの割引キャンペーンを開始した。

新規契約者向けの長期割引や既存ユーザー向けのプラン変更割引など、それぞれ異なる特典を用意する。

ハッピースマイルキャンペーン＋

終了日未定の「ハッピースマイルキャンペーン＋」は、利用開始1カ月目～3カ月目の月額料金および通話定額オプション料金を割り引く。新規契約や旧プランからの変更などが対象。

データ容量プランでは、5ギガプランが月額400円引き、25ギガプランが月額1100円引きとなる。

通話定額オプションでは、「通話定額5分＋」が月額500円引き、「通話定額10分＋」が月額700円引き、「かけ放題＋」が月額1400円引きとなる。

すでにギガプランを利用中のユーザーが通話オプションを個別に追加する場合も、同様の割引が適用される。

ハッピープライスキャンペーン＋

11月4日までのハッピープライスキャンペーン＋は、利用開始4カ月目～6カ月目の月額料金および通話オプション料金をさらに割り引く。新規契約や旧プランからの変更などが対象。

対象は、25ギガプラン（月額1100円引き）と「通話定額10分＋」（月額700円引き）のみ。

先行するハッピースマイルキャンペーン＋と自動で併用される仕組みとなっており、25ギガプランと通話定額10分＋を同時に申し込んだ場合、最大6カ月間にわたって割引が継続する。

これにより、25GBのデータ容量と10分かけ放題のセットを月額900円から利用できる。

25ギガプランお試し割

終了日未定の「25ギガプランお試し割」は、既存ユーザー向けのキャンペーン。

25ギガプランへのプラン変更を申し込むと、変更が適用された月から最大3カ月間、月額料金から400円が割り引かれる。

これにより、現在月額1600円の15ギガプランを利用しているユーザーであれば、3カ月間、月1600円のまま25ギガプラン（通常月額2000円）を利用できる。

なお、本特典は1回線につき1回のみ適用可能で、新規向けのキャンペーンとは併用できない。

各キャンペーンの割引内容一覧 ハッピースマイルキャンペーン＋：1カ月目～3カ月目 5ギガプラン：月額400円割引 25ギガプラン：月額1100円割引 通話定額5分＋：月額500円割引 通話定額10分＋：月額700円割引 かけ放題＋：月額1400円割引 ハッピープライスキャンペーン＋：4カ月目～6カ月目 25ギガプラン：月額1100円割引 通話定額10分＋：月額700円割引 25ギガプランお試し割：最大3カ月間 25ギガプランへの変更：月額400円割引