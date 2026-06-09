「どう考えても異常だ」投打で突出する大谷翔平、凄さを“痛感”するデータ「もはや宇宙人だよ」「ヤバすぎでしょ」

大谷の凄さを痛感させられるデータが示された(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が投打の二刀流で輝きを放つ中、その凄さを痛感させられるデータを米記者が示し、コメントしている。

ドジャース専門メディア『Dodgers On SI』のノア・カムラス記者は自身のXで、OPS.939（ナ・リーグ1位）、防御率0.74（メジャーリーグ全体1位 ※規定投球回60イニング以上）という大谷の突出したデータを紹介し「ドジャースが誇るこの二刀流スターは、現在ナ・リーグで最高の打者であり、間違いなく球界で最高の投手だ」と綴った。その上で「こんなの、どう考えても異常だ」と、驚きをもって投稿している。

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SNS上では「次元が違う、マジで史上最高の選手だわ もはや宇宙人だよ」「彼にとっては、これが普通なんだけどね」「ヤバすぎでしょ！！！！」「間違いなく、野球界でダントツで最高の選手だわ！！」といったコメントが寄せられた。

大谷は現地時間6月3日のダイヤモンドバックス戦で二刀流として出場し、打者として4打数3安打、投手としては6回2安打無失点で6勝目をマークしている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]