「めっちゃ可愛いですよね」注目された24歳バレー女子の“1枚”　思わぬ展開で…「まさかの暴露」

佐藤淑乃が写った1枚の写真が注目された(C)Getty Images

バレーボールの女子日本代表は、ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会を開幕4連勝で飾った。そんな中、佐藤淑乃の公式アカウントがXで投稿した1枚の写真が注目された。

【写真】注目された1枚！佐藤淑乃と福留慧美の笑顔をチェック

佐藤のマネージャーの投稿によるもので「VNLカナダラウンド全勝 皆さん応援ありがとうございました 淑乃も全試合スタメンで大活躍！」と報告し、「この写真、めっちゃ可愛いですよね。一緒に映ってる福留選手も今日のカナダ戦大活躍！！」と綴ると、コート上で笑顔を見せる24歳の佐藤と28歳の福留慧美の写真を掲載した。

これには佐藤本人も「カナダラウンドたくさんの応援ありがとうございました 次も頑張ります ちなみに、マネージャーはさとみさん推し！さとみさんファンもフォローしてくれたらオフショのさとみさんも見れるかも！？」と返信している。

これに対し、マネージャーは「まさかの暴露…… 全員推しです！！！ 淑乃のために全力で頑張ります！！！」と返信すると、佐藤と福留のオフショットも近々投稿することも予告した。

1枚の写真を巡って思わぬ展開となったが、SNS上のファンからは「この写真に限らず、いつも可愛いので」「いつも可愛く、かっこいいです！」「めっさ可愛いです」といったコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]