Nornisの戌亥とこさんのXが更新されました。

【映像】戌亥とこ＆町田ちまのXに投稿された内容

「突然のお知らせで申し訳ありません。

Nornisとしての活動や出会いはどれも特別で、ユニットとしての活動が終了してもその思い出や今まで作っていただいた楽曲はずっと変わらず宝物です。

歌が大好きなライバーとしてこれからも沢山活動を続けていきますのでこれからも、一緒に歩いてほしいです」

Nornisの町田ちまさんのXも更新されました。

「この度、Nornisは活動を終了いたします。

新宿クロスビジョンでのライブやツアー、オーケストラライブなど、数え切れないほどの素晴らしい経験をさせていただきました。これらは全て、Nornisというユニットがあったからこそ実現できた大切な思い出です。

また、ユニット活動を通して楽しかったことや嬉しかったことだけでなく、苦しかったこと、悔しかったことなど、本当にたくさんの感情と出会うことができました。その一つひとつがかけがえのない経験となり、今の自分自身を形作る大切な財産になっています。

これまで支えてくださったチームの皆さま、素敵な作品を共に作り上げてくださったクリエイターの皆さま、そして何より、温かく応援し続けてくださったリスナーの皆さまへ、心より感謝申し上げます。

Nornisとしての活動は終了しますが、これまでにお届けしてきた楽曲たちがこれからも皆さまの日々に寄り添い、時には前を向くための力となれましたら幸いです。

これまでNornisを愛し、支えてくださった全ての皆さまへ。

本当にありがとうございました。

町田ちま」

（『ABEMA NEWS』より）