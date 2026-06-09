元日本ハムエースの岩本勉氏（55）が、自身のYouTube「岩本勉チャンネル」を更新。球審への暴言で退場処分を受けた阪神・森下翔太外野手（25）にチームリーダーへの成長を促した。

6日の楽天戦で、判定に対して不服を申し立て、真鍋球審に警告を受けた後も暴言を吐いた行為により退場処分を受け、NPBから厳重注意と制裁金10万円の処分を受けた。

岩本氏は「ちょっと先を生きている人間として言わせてもらうと、（退場になって）得することなんてひとつもありませんよ」と切り出した。

そして「そこでグッと堪えることができたら一人前って言われますよ」と続けた。

岩本氏自身も現役時代は判定に対して不満を訴える言動をしてしまったと振り返った。

今回は退場という重い処分を受けた。しかも真鍋球審は阪神OBでもある。

岩本氏は「私たちOBからすると、森下くん、あなたが折れるべきちゃいますか？という気持ちもある。折れる折れないの問題じゃないけれどもアンパイアも自信を持ってジャッジしてるんで」と、冷静になってチャンスがあれば真鍋球審に一言“ちょっと熱くなりすぎました”という言葉を伝えるべきと勧めた。

森下にはそうすべき理由があるという。

岩本氏は「ここを乗り越えて森下くんが本当のリーダーになるチャンスだと思ってる。チームの顔になって、チームの先頭に立っていかないといけない選手」と、さらにワンステップ上の成長を求めた。