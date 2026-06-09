名門の惨状に、ＯＢの怒りが爆発した。ジャイアンツは８日（日本時間９日）、本拠地オラクル・パークでのナショナルズ戦に３―４で逆転負けを喫した。９回表を迎えた時点では３―１。エースのウェッブが８回５安打１失点、無四球９奪三振、９９球の快投で勝利目前まで運んだが、ビテロ監督ら首脳陣は続投ではなく救援策を選択。ところが３連投となったウィンが３点を失い、痛恨の白星を取りこぼした。

これに猛然とかみついたのが、古巣の元オールスター投手で現アナリストのショーン・エステス氏（５３）だった。米メディア「ヘビー」によると、同氏は試合後、ウィンに批判が向く流れを真っ向から否定。「彼の腕は疲れている。もう限界だった。今日、出るべきではなかった。出るべきだったのは先発投手だ」と断罪したという。ほこ先は打たれた投手ではなく、疲弊が明らかな救援投手を送り出したベンチに向けられた。

エステス氏の怒りには根拠があった。ウィンは直近で登板過多となっており、今回が３試合連続のマウンド。しかもチームは前夜のカブス戦後にシカゴからサンフランシスコへ大陸横断の移動を強いられていた。対照的にウェッブは前回登板でもブルワーズを７回無失点に封じたばかりで、この日も８回終了時点で９９球。エステス氏は「彼はエースだ。１００球以上を投げた経験もある。９回も投げたかったのは間違いない」と語り、勝負どころでエースを下げた判断を疑問視した。

疑念は継投だけにとどまらない。９回一死二、三塁で打席にはエイブラムス。カウント２ボールとなり、一塁も空いていた。だがジャイアンツは敬遠せず勝負を選択。結果、エイブラムスに同点の２点適時打を浴び、最後はライルに勝ち越し打を許した。エステス氏は「なぜそんな選手に負けるんだ。理解できない」と切り捨てた。

この敗戦でジャイアンツは２７勝４０敗。ナ・リーグ西地区４位に沈み、首位ドジャースとは１５・５ゲーム差まで開いた。かつて世界一を３度味わったバスター・ポージー編成本部長（３９）体制にも、補強、育成、現場人事の全てで厳しい視線が注がれている。打線が上向いても、投手運用が崩れれば勝ち切れない。古豪の迷走は、もはや一投手の炎上では片づけられない段階に入っている。