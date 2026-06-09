ドジャースからの球宴出場選手は４人になりそうだ。

今年の球宴は７月１４日（日本時間同１５日）にフィラデルフィアのフィリーズ本拠地シチズンズ・バンク・パークで行われる。元レッズＧＭで「アスレチック」でコラムニストを務めるジム・ボーデン氏が８日（同９日）、球宴メンバーを予想。デーブ・ロバーツ監督が率いる全ナ・リーグにドジャースからは大谷翔平、山本由伸、アンディ・パヘス、マックス・マンシーの４人を選出した。

専門メディア「ドジャースネーション」は「４選手は全員、オールスターゲームに出場するにふさわしい実力を持っており、オールスターブレークが近づくにつれ、これまで通りのパフォーマンスを維持したいと願っているだろう」と伝えた。

そのうえで大谷について「オールスター選出は当然のことだ。彼はこれまで野球場で誰も見たことのないようなプレーをコンスタントに披露している。今シーズン、１０試合に先発登板して防御率１・００未満という驚異的な成績を残している（先発投手としては唯一の快挙）。さらにＯＰＳも高い数値を維持している。世界で最も人気のある野球選手である大谷選手は、ファン投票によってオールスターゲームの先発出場がほぼ確実視されている」とした。

球宴の１次投票は日本時間６月２６日まで行われ、日本からの投票も可能となっている。