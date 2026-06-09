櫻井翔、普段は「比較的堅実」も最近の“大きい買い物”とは「大分高そう」「普段あまり聞かない情報」と話題
【モデルプレス＝2026/06/09】櫻井翔が6月9日、自身がMCを務めるフジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）に出演。最近の“大きい買い物”について語った。
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番組では、出演者らが「芸人バラエティチーム」と「アイドルバラエティチーム」に分かれ、トークで対戦相手に揺さぶりをかけながら得点奪取を狙う心理戦ゲーム「カケヒキあっち向いてホイ」に挑戦。「芸人バラエティチーム」は櫻井が代わりにゲームに挑む「櫻井CHANCE」を使用し、櫻井とSnow Manの深澤辰哉の“先輩・後輩対決”が実現した。
幼少期から嘘がつけないという櫻井は、ゲーム内の“カケヒキ”で深澤に「最近なんか大きい買い物しました？」と尋ねられると「そうっすね…。あー、車買いました」と告白。予想外の回答に、スタジオからは驚きの声が上がった。
一方で、普段のお金の使い方については「比較的堅実」と答えた櫻井。「だってあなた、めちゃめちゃ散財タイプじゃないですか」「ふっかにくらべたらそんなのはもう全然です」と深澤を引き合いに出しながら、普段は節約を心掛けていると述べた。なお、櫻井はあっち向いてホイ対決には敗北。深澤の揺さぶりに屈する形となった。
放送を受けて、SNS上では「車種気になる」「大分高そう」「普段あまり聞かない情報」など、驚きの声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆櫻井翔、“後輩”深澤辰哉との心理戦に挑む
番組では、出演者らが「芸人バラエティチーム」と「アイドルバラエティチーム」に分かれ、トークで対戦相手に揺さぶりをかけながら得点奪取を狙う心理戦ゲーム「カケヒキあっち向いてホイ」に挑戦。「芸人バラエティチーム」は櫻井が代わりにゲームに挑む「櫻井CHANCE」を使用し、櫻井とSnow Manの深澤辰哉の“先輩・後輩対決”が実現した。
◆櫻井翔、最近した“大きい買い物”を告白
幼少期から嘘がつけないという櫻井は、ゲーム内の“カケヒキ”で深澤に「最近なんか大きい買い物しました？」と尋ねられると「そうっすね…。あー、車買いました」と告白。予想外の回答に、スタジオからは驚きの声が上がった。
◆櫻井翔の購入報告にファン反響
放送を受けて、SNS上では「車種気になる」「大分高そう」「普段あまり聞かない情報」など、驚きの声が寄せられた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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