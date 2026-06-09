【ジョナサン】ケーキ型の新感覚かき氷&自分で混ぜて完成する混ぜ混ぜシェイクが登場!

ジョナサンは、2026年6月11日から9月2日までの間、淡雪のような口どけの「純氷ドルチェ-淡雪-」と、新ひんやりドリンク「混ぜ混ぜシェイク」を販売する。

【「純氷ドルチェ-淡雪-」と「混ぜ混ぜシェイク」の画像はこちら】

〈「純氷ドルチェ-淡雪-」の4品〉

定番の山盛りかき氷とはひと味違う、ケーキ型で新感覚のひんやりスイーツ。不純物が少なく透明度が高い純氷を使い、注文ごとに時間をかけて丁寧に削ることで、雑味のない、まるで雪のような口どけを感じられる。

◆苺みるくのショートケーキ氷(税込989円)

ふんわりと削った純氷に練乳みるくクリームと甘酸っぱいベリーを合わせた。中にはマンゴーやパインアップル、果実の爽やかな味わいが広がる。華やかな見た目とともに、ショートケーキのような層も楽しめる、新感覚のスイーツ氷。

◆ミニ苺みるくのショートケーキ氷(税込769円)

◆西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷(税込989円)

削りたての純氷に、香り高い「西尾のお抹茶」や風味豊かな「十勝あずき」を合わせた。伝統的な和の味わいと、まるでケーキのような見た目の組み合わせ。

◆ミニ西尾のお抹茶と十勝あずきのショートケーキ氷(税込769円)

〈自分で混ぜて完成するシェイク〉

ソフトクリーム、ソース、ミルクを組み合わせた、鮮やかな色合いのドリンク。混ぜながら味や色が変化していき、“理想の一杯”を完成させる楽しさを提案する。

◆混ぜ混ぜシェイク(いちご)(税込549円)

◆混ぜ混ぜシェイク(コーヒー)(税込549円)

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