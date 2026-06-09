【略語クイズ】「俺だけレベルアップな件」の略語は？アニメ好きは即答してほしい！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

「俺だけレベルアップな件」の略語は？

「俺だけレベルアップな件」の略語はなんでしょうか？ ヒントは、漢字1文字＋カタカナ2文字です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「俺レベ」でした！ 俺レベとは、韓国発の世界的な人気を誇るWEBTOON作品『俺だけレベルアップな件』のこと。 “人類最弱兵器”と称された主人公・水篠旬が、ある日突然、自分だけがレベルアップできる特殊能力を得たことで、最弱から最強へと駆け上がる現代ファンタジーアクションです。 そんな俺レベは、昨年7月にNetflixにて実写ドラマ化（主演・ピョン・ウソク）が決定したことでも大きな話題を生みましたよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『TVアニメ「俺だけレベルアップな件」公式サイト』

・『ピッコマ』

・『Netflix Japan』

ライター Ray WEB編集部