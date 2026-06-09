【MODEROID 1/72 ソードフィッシュII】 受注期間：6月9日～7月22日 12月 発売予定 価格：3,900円 【MODEROID DX-SCALE 1/48 ソードフィッシュII】 受注期間：6月9日～7月22日 12月 発売予定 価格：9,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 1/72 ソードフィッシュII」と「MODEROID DX-SCALE 1/48 ソードフィッシュII」をそれぞれ12月に発売する。受注期間は7月22日まで。価格は「MODEROID 1/72 ソードフィッシュII」が3,900円、「MODEROID DX-SCALE 1/48 ソードフィッシュII」が9,800円。

本製品は、アニメ『カウボーイビバップ』より、主人公スパイク・スピーゲルの愛機「ソードフィッシュII」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」と「MODEROID DX-SCALE」で商品化したもの。

「MODEROID 1/72 ソードフィッシュII」は、1/72スケールの組みやすさに特化したエントリーモデルとして商品化。メカニカルデザイン山根公利氏監修により洗練されたフォルムの機体を徹底再現しており、ランディングギアの収納・展開、プラズマカノンの旋回・伸縮ができる。

コックピットユニットは着脱、キャノピーの開閉が可能で、着座状態の「スパイク・スピーゲル」のフィギュア（未塗装）や、角度調整可能な専用台座が付属するほか、各成形色により組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現できる。

「MODEROID DX-SCALE 1/48 ソードフィッシュII」は、1/48スケールで劇中のギミックを多数盛り込んだハイエンドモデルとして商品化。メカニカルデザイン山根公利氏監修により洗練されたフォルムの機体を徹底再現しており、主翼には一部金属パーツを使用。折り畳み機構や補助翼の旋回を再現している。

ランディングギアの収納・展開、プラズマカノンの旋回・伸縮が可能で、コックピットユニットは着脱、キャノピーの開閉ができるほか、コックピットユニットは彩色済みのものと、塗装派向けのクリアー状態の2種類が付属する。

エンジン部エアブレーキは開閉を再現しており、同スケールの「スパイク・スピーゲル」「アイン」のミニフィギュア（未塗装）が付属。スパイクは立ちポーズのものと、コックピットに着座できる2タイプが付属する。

角度調整可能な専用台座が付属しており、各成形色と彩色済みパーツにより組み立てるだけでイメージに近い色分けを再現できる。

「MODEROID 1/72 ソードフィッシュII」

「MODEROID DX-SCALE 1/48 ソードフィッシュII」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/72スケール サイズ：全長 約240mm、全幅 約200mm メーカー：グッドスマイルカンパニー 製作協力：T-REX仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/48スケール サイズ：全長 約360mm、全幅 約300mm メーカー：グッドスマイルカンパニー 製作協力：T-REX

(C)SUNRISE

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。