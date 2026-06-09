“スマホの充電器すぐ壊れる”問題→ダイソー100円アイテムで解決！「可愛すぎてリピ買いしてる」
1日1回、もしくは、それ以上使うこともめずらしくないスマホの充電器。よく使う分、劣化しやすいですよね。
特に、“ケーブルの根本”は、充電しながらスマホを使う・線を持って引き抜くなどで繰り返し負荷がかかり、断線リスクが高くなる場所だと言われています。
そこで今回は、ダイソーで見つけた「ケーブルホルダー」をお試し。私のお気に入りは……、ぷっくり立体的で可愛いネコデザイン！
◆一番ダメージを受けやすいポイント“ケーブルの根本”、保護してる？
「ケーブルホルダー」は、スマホやタブレット、電子機器の充電に使う“ケーブルの根本”を保護するアイテム。
ケーブルの根本とは、ケーブルの線と抜き差しする端子のパーツが繋がっている境目のことで、実は、ここが一番ダメージを受けやすいポイントだと言われています。「ケーブルホルダー」は、その根元部分に取り付けて、折れ曲がりや断線から守ってくれるんです。
「ケーブルホルダー おしゃれアニマル2P」110円/税込
材質：不飽和ポリエステル樹脂、TPU
◆ネコや花モチーフで、ケーブルの根本が可愛くなっちゃう
「ケーブルホルダー」は、2個入で110円！ うさぎ×ブルーフラワーやブラウンクマ×イエローフラワーなど、さまざまな組み合わせがラインナップしています。
ちなみに、私が購入したのは、ネコ×ピンクフラワーのセットです。何だか、子ども時代に集めていたおもちゃみたいで、かわいい……。
ネコ好きの私は、青い蝶ネクタイを着けたぷっくり立体的な白ネコさんがツボ！
縦の長さは、ネコ・花のどちらも約2.7cm（独自に計測）。ケーブルの根本に付けても、それほどかさばった印象にならないサイズ感です。
素材には、プラスチックの一種が使われていて丈夫だけれど、カチカチに硬くもないし、柔らかくもない感じ。
裏面は、ケーブルとケーブルの根本を挟める作りになっています。
では、実際にセットしていきます。
◆iPhoneのライトニングケーブルにぴったり
「ケーブルホルダー」のセット方法は、本体にケーブルの根本部分を挟むだけ！ と簡単。
ケーブルの種類やサイズの記載はないのですが、私が使っているiPhone 13 Proのライトニングケーブルにピッタリのサイズ感でした。
まず、ケーブルを「ケーブルホルダー」本体に噛ませます。
「ケーブルホルダー」が硬すぎないから、軽く押し込むくらいの力加減でセットできます。
あとは、ケーブルの根本部分まで優しく押し上げれば、セット完了です。
コネクタとケーブルの境目・根本部分のサイズは、縦1.5cm×横1cm×厚さ4mm（独自に計測）なので、参考にしてみてくださいね。
◆シンプルなケーブルが一瞬で可愛さ爆発！
ネコサイドは、こちら。いつものシンプルなケーブルが、一瞬で可愛くなりました。
無機質になりがちなガジェットまわりを和ませてくれるから、スマホの充電をする時、ついにやけてしまいます。
「ケーブルホルダー」の上部からコネクタまでは、少しスペースがあるので、充電時の妨げになりません。
薄めのスマホケースを付けているのだけれど、この程度ならコネクタ差し込み時に「ケーブルホルダー」がぶつかることもありませんでした。ケーブルの根本がしっかりカバーされているから、曲がったり、角度がついたりしにくいです。また、フィット感があるから、ズレにくく、ストレスなく使えるところも高ポイント。
◆キャラクターごとに目印にしても◎
あまりの可愛さに、ほかのシリーズも購入してしまいました。
ただし、ケーブルの種類によってはサイズが合わないことがあるので、注意が必要です。
ケーブルの断線は、意外と身近なトラブル――。断線したまま使っていると、異常発熱や発火、やけどの危険があると言われているので、長期的に安全にケーブルを使い続けるためにも「ケーブルホルダー」があると安心かも。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi
特に、“ケーブルの根本”は、充電しながらスマホを使う・線を持って引き抜くなどで繰り返し負荷がかかり、断線リスクが高くなる場所だと言われています。
そこで今回は、ダイソーで見つけた「ケーブルホルダー」をお試し。私のお気に入りは……、ぷっくり立体的で可愛いネコデザイン！
「ケーブルホルダー」は、スマホやタブレット、電子機器の充電に使う“ケーブルの根本”を保護するアイテム。
ケーブルの根本とは、ケーブルの線と抜き差しする端子のパーツが繋がっている境目のことで、実は、ここが一番ダメージを受けやすいポイントだと言われています。「ケーブルホルダー」は、その根元部分に取り付けて、折れ曲がりや断線から守ってくれるんです。
「ケーブルホルダー おしゃれアニマル2P」110円/税込
材質：不飽和ポリエステル樹脂、TPU
◆ネコや花モチーフで、ケーブルの根本が可愛くなっちゃう
「ケーブルホルダー」は、2個入で110円！ うさぎ×ブルーフラワーやブラウンクマ×イエローフラワーなど、さまざまな組み合わせがラインナップしています。
ちなみに、私が購入したのは、ネコ×ピンクフラワーのセットです。何だか、子ども時代に集めていたおもちゃみたいで、かわいい……。
ネコ好きの私は、青い蝶ネクタイを着けたぷっくり立体的な白ネコさんがツボ！
縦の長さは、ネコ・花のどちらも約2.7cm（独自に計測）。ケーブルの根本に付けても、それほどかさばった印象にならないサイズ感です。
素材には、プラスチックの一種が使われていて丈夫だけれど、カチカチに硬くもないし、柔らかくもない感じ。
裏面は、ケーブルとケーブルの根本を挟める作りになっています。
では、実際にセットしていきます。
◆iPhoneのライトニングケーブルにぴったり
「ケーブルホルダー」のセット方法は、本体にケーブルの根本部分を挟むだけ！ と簡単。
ケーブルの種類やサイズの記載はないのですが、私が使っているiPhone 13 Proのライトニングケーブルにピッタリのサイズ感でした。
まず、ケーブルを「ケーブルホルダー」本体に噛ませます。
「ケーブルホルダー」が硬すぎないから、軽く押し込むくらいの力加減でセットできます。
あとは、ケーブルの根本部分まで優しく押し上げれば、セット完了です。
コネクタとケーブルの境目・根本部分のサイズは、縦1.5cm×横1cm×厚さ4mm（独自に計測）なので、参考にしてみてくださいね。
◆シンプルなケーブルが一瞬で可愛さ爆発！
ネコサイドは、こちら。いつものシンプルなケーブルが、一瞬で可愛くなりました。
無機質になりがちなガジェットまわりを和ませてくれるから、スマホの充電をする時、ついにやけてしまいます。
「ケーブルホルダー」の上部からコネクタまでは、少しスペースがあるので、充電時の妨げになりません。
薄めのスマホケースを付けているのだけれど、この程度ならコネクタ差し込み時に「ケーブルホルダー」がぶつかることもありませんでした。ケーブルの根本がしっかりカバーされているから、曲がったり、角度がついたりしにくいです。また、フィット感があるから、ズレにくく、ストレスなく使えるところも高ポイント。
◆キャラクターごとに目印にしても◎
あまりの可愛さに、ほかのシリーズも購入してしまいました。
ただし、ケーブルの種類によってはサイズが合わないことがあるので、注意が必要です。
ケーブルの断線は、意外と身近なトラブル――。断線したまま使っていると、異常発熱や発火、やけどの危険があると言われているので、長期的に安全にケーブルを使い続けるためにも「ケーブルホルダー」があると安心かも。
気になった人は、店舗やネットストアをチェックしてみてくださいね。
※紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください。
＜文・写真／高木沙織＞
【高木沙織】
「美」と「健康」を手に入れるためのインナーケア・アウターケアとして、食と運動の両方からのアプローチを得意とする。食では、発酵食品ソムリエやスーパーフードエキスパート、雑穀マイスターなどの資格を有し、運動では、骨盤ヨガ、産前産後ヨガ、筋膜リリースヨガ、Core Power Yoga CPY®といった資格のもと執筆活動やさまざまなイベントクラスを担当。2021年からは、WEB小説の執筆も開始。Instagram：@saori_takagi