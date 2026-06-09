シーズン401奪三振、両リーグでのMVP獲得などの大記録を残し、「プロ野球史上最高の左腕」と評される江夏豊氏。その江夏氏が78歳の誕生日を迎えた5月15日、『江夏の遺言』（江夏豊・松永多佳倫の共著、小学館刊）を上梓し、刊行から半月で重版が決定するなど話題を呼んでいる。同書では「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」など、球史に残る名場面を振り返ったほか、各球団での衝突と軋轢の真相、さらには引退後に起こした「過ち」からの再起の日々が赤裸々に明かされた。

【写真を見る】1985年、高知県で打撃練習する掛布雅之内野手

「球界のヒール役」として鮮烈な印象を残した名投手を、同時代に活躍した選手たちはどう見ていたのか。

シリーズ第12回は、昨年4月の「タイガース・レジェンズデー」で、江夏氏の車椅子を押して登場した掛布雅之氏（71）が語る。

1973年秋、親類の伝手を辿って阪神の入団テストを受け、同年のドラフト6位で入団。小柄（身長175センチ）ながらオープン戦で結果を出し、高卒ルーキーで開幕一軍を勝ち取る。2年目には2ケタ本塁打を記録、3年目にはベストナインに選出され、一気にスター街道を駆け上がった"四代目ミスタータイガース"だ。ホームラン王を3度獲得し、1978年の48本塁打は阪神の日本人選手の最多記録。守備でもダイヤモンドクラブ賞を6度受賞した。

阪神時代の江夏と同僚になったのは1974年、1975年の2シーズンだけだが、その後も弟のようにかわいがられた。（文／松永多佳倫 文中敬称略）

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掛布にとって、江夏は「偉大なる野球人」であり、「最も敬愛する先輩」である。

「入団した時からかわいがっていただきました。盛り場の"いいお店"に連れて行ってもらったのも楽しい思い出ですね（笑）」

復活した掛布を食事に誘った江夏と衣笠

掛布の"デビュー"を、江夏ははっきりと覚えている。

「新人のカケが日生球場でのオープン戦でセンター、ライト、レフトへヒットを打ち分けたのを見て、『これでこいつは一軍だ。これから阪神を背負う男だな』って感じた」

1974年3月21日の太平洋クラウン戦。主軸の藤田平が結婚式の出席で試合を欠場し、掛布に出番が与えられた。その試合で相手エース・東尾修から2安打。さらにその3日後の日生球場での近鉄戦では、内野の要だった野田征稔が実母の急死で欠場。掛布はやスタメン起用に応えて4安打を放ち、開幕一軍の切符を手にした。

江夏は目を細めて話す。

「どういうのかな、グランドにおる時と食堂なんかにおる時の顔がまったく違うもんね。グラウンドに立っているカケの厳しい眼差しも、 野球を離れた場での穏やかな顔も、やっぱり忘れられんよね」

長嶋茂雄は江夏をかわいがり、江夏は掛布をかわいがった。3人に共通するのは男兄弟のなかでの末っ子、そして球界のスーパースターでありながら純粋なところ──。

1979年、ライトからの浜風で左打者に不利とされる甲子園球場を本拠地としながらも掛布は48本塁打でタイトルを獲得。藤村富美男、村山実、田淵幸一と引き継がれてきた「ミスタータイガース」を継承する。

その翌シーズンは序盤での左膝の怪我が響き出場70試合に留まるが、1981年には見事復活を果たし、打率は.341を記録した（掛布の生涯最高打率）。

「その年、広島遠征の時に江夏さんから、『カケ、復活してよかったな』と声をかけていただき、 衣笠（祥雄）さんを交えた食事に誘われ、おふたりから野球の難しさについて教えていただいたことを覚えています」

江夏や衣笠のような"昭和のサムライたち"が掛布に目をかけたのには理由がある。小柄な体から繰り出されるフルスイングのスピード、パワー、ミートの抜きん出た実力に加えて、先輩にもファンにも愛される人懐っこいキャラクター。サムライたちは掛布を"球界の次世代を担うスーパースター候補"と認め、"古き良き伝統"を伝授しようとしたのだろう。

1981年オールスターで江夏から打ったホームラン

そんな掛布にとって、1975年オフに起きた「江夏放出事件」はまさに晴天の霹靂だった。

「僕はまだペーペーでしたが、"どうしてこんな大切な人を（トレードで）出しちゃうんだろう"という思いが強かったです。しかもその3年後には、田淵（幸一）さんも出してしまうんだから。

一時期、僕は阪神が嫌いになりました。ライバルの巨人は生え抜きの選手をとても大切にするのに、阪神はチームの顔である江夏さんや田淵さんを追い出してしまうのはなんでだろう……って、クエスチョンマークばかり頭に浮かんでいました」

投手・江夏との対戦の思い出は、1981年のオールスターだという。横浜スタジアムでの第2戦、全パが3対1でリードする9回裏、日本ハムの守護神・江夏がマウンドに上がる。江夏は先頭打者となる三番・掛布にインコースのストレートで真っ向勝負するが、掛布は狙いすましたようにライトスタンドに放り込んだ。

「江夏さんから打たせていただいたホームランは本当に嬉しかったですね。三塁ベースを回った時、江夏さんに"ありがとうございました"ってお辞儀したら、"この野郎！"って表情で笑ってくれました」

続く四番の山本浩二も元同僚・江夏からホームランを放って同点に。そして延長10回裏にはランナー2人の場面で掛布が2打席連続となるサヨナラスリーラン。掛布はこの試合のMVPに輝いた。

江夏は1984年に西武に移籍し、田淵とともに同年限りでユニフォームを脱いだ。"たられば"の話だが、あと1年だけ引退が遅ければ、阪神フィーバーに沸いた阪神対西武の日本シリーズで、掛布は江夏と対戦していたことになる。

満員の甲子園球場で阪神の四番・掛布が、西武の守護神・江夏と対決する──阪神ファンのみならず、すべてのプロ野球ファンにとって忘れ得ない場面になったことだろう。

〈プロフィール／松永多佳倫（まつなが・たかりん）〉

1968年生まれ。琉球大学卒業。出版社勤務を経て沖縄移住後、ノンフィクションライターに。プロ野球界の重鎮のインタビューをはじめ、スポーツ取材に定評がある。『怪物 江川卓伝』（集英社）、『92歳、広岡達朗の正体』（扶桑社）、『沖縄を変えた男 栽弘義』（集英社文庫）、『マウンドに散った天才投手』（講談社＋α文庫）､『最後の黄金世代 遠藤保仁』（KADOKAWA）など著作多数。5月15日に江夏氏との共著『江夏の遺言』（小学館）を刊行した。